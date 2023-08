Zweite Kontingentstelle ist beim SC Riessersee besetzt

Artikel anhören Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Die Verantwortlichen des SC Riessersee können einen weiteren Neuzugang vermelden. Nachdem die letzten Neuverpflichtungen ausschließlich für die Offensivabteilung waren,...

Artikel anhören Artikel anhören

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Die Verantwortlichen des SC Riessersee können einen weiteren Neuzugang vermelden.

Nachdem die letzten Neuverpflichtungen ausschließlich für die Offensivabteilung waren, geht es jetzt wieder an die Sicherung des eigenen Tores und ums Tore verhindern. Hierbei wurde Pat Cortina im Westen Kanadas fündig, Verteidiger Curtis Roach konnte unter Vertrag genommen werden. Der Verteidiger mit den Gardemaßen von 185 cm Körpergröße bei 91 KG Gewicht entspricht genau dem Anforderungsprofil von Trainer Pat Cortina: „Auch Curtis passt absolut zu unserer Philosophie. Er kommt ebenfalls mit einem starken Willen sich zu verbessern.“

Für den 25jährigen Rechtsschützen aus Saskatoon, Kanada, ist der SC Riessersee die erste Station in Europa „Ich freue mich darauf, im schönen Garmisch-Partenkirchen zu leben und eine völlig neue Kultur kennenzulernen. Mein Agent und ich haben großartige Dinge über die Stadt und die Organisation des SCR gehört und als ich die Möglichkeit bekam, beim Team zu unterschreiben, fiel mir die Entscheidung leicht. Ich bin dankbar für die Gelegenheit, die mir gegeben wurde, in der 100. Saison bei einem so traditionsreichen Club zu spielen.“ Pat Cortina hat mit dem Verteidiger vorab telefoniert und einiges in Erfahrung gebracht, „Nach dem Ende seiner Karriere in der Universitätsliga möchte er jetzt in Europa beziehungsweise in Deutschland durchstarten. Er hat die richtige Einstellung und möchte jeden Tag hart arbeiten um sich zu verbessern.“

Neben der Vorfreude auf den Ort ist der Kanadier in erster Linie auf das sportliche fokussiert: „Ich selber würde mich als einen Zwei-Wege-Verteidiger bezeichnen. Es macht mir Spaß, auf dem Eis kreativ zu sein, und ich liebe es, Tore zu schießen und für meine Teamkollegen Tore vorzubereiten.“ Für einen Zwei-Wege-Spieler ist nicht nur der offensive Part wichtig, sondern auch der des Tore verhindern und der Sicherung des eigenen Gehäuses „Ich hasse es, Gegentore zu bekommen und will defensiv solide stehen, Schüsse blocken. Ich denke, dass mein Spielstil gut zum SCR passen wird.“

Der Cheftrainer des SC Riessersee, Pat Cortina hat nicht nur intensiv Videos gesichtet, sondern sich auch bei seinem Netzwerk in Kanada umgehört und nur Gutes über den 25jährigen in Erfahrung bringen können. „Curtis bringt einiges an Erfahrung mit, ich habe mir einige Videos von Spielen angesehen und habe mit ihm gesprochen – und ich bin mir sicher, dass er uns weiterhelfen kann. Mein Netzwerk hat mir nur Gutes über ihn berichtet, er bringt gute offensive Fähigkeiten mit und arbeitet in der Defensive sehr gut.“

„Mein sportliches Vorbild als Kind war immer mein Vater“

Curtis Roach kommt Ende August nach Garmisch-Partenkirchen und hat bis dahin in seiner Heimat noch einiges zu tun um bei seinem Club durchzustarten: „Ich werde so viel wie möglich ins Fitnessstudio gehen und auf dem Eis trainieren, um sicherzustellen, dass ich startklar bin, wenn ich in Garmisch ankomme.“

Und die gute Arbeitsauffassung und Einstellung hat er von seinem ersten Trainer, seinem Vater, mit in die Wiege gelegt bekommen. Der große Bruder von Curtis Roach, Josh, ist auch Eishockeyprofi und ebenfalls Verteidiger. Er war unter anderem in Linz, in der höchsten Liga Österreichs, unter Vertrag – aktuell ist er in Englands Topliga.

„Mein sportliches Vorbild als Kind war immer mein Vater. Er war mein erster Trainer und hat immer gepredigt, dass ich mit harter Arbeit und Ausdauer alles erreichen kann, was ich mir vorgenommen habe. Ich bin stolz, sagen zu können, dass sowohl mein Bruder Josh als auch ich unter seiner Anleitung in der Lage waren, unseren Lebenstraum, in Europa Profi-Eishockey zu spielen, zu verwirklichen.“

Die Einstellung zum Sport gefällt auch Pat Cortina, „Er ist extrem motiviert. Das Wichtigste ist, dass er sich weiterentwickeln möchte und das passt zu unserem eingeschlagenen Weg und unserer DNA. Ich habe einen sehr positiven Eindruck aus den Gesprächen mit ihm gewonnen. Ich freue mich mit ihm zusammenzuarbeiten.“

Neben den eishockeyspezifischen Sommeraktivitäten eines Profis stehen auch noch andere Dinge auf seiner To-Do Liste: „Vor meiner Abreise will ich noch etwas Zeit mit Freunden und meiner Familie verbringen. In der kommenden Saison wird es anders sein, so weit weg von zu Hause, deshalb möchte ich die letzten Wochen in Saskatchewan, Kanada, genießen.“

In der abgelaufenen Saison spielte Roach für die Grant MacEwan University (Edmonton) und war auch ein direkter Gegner vom anderen Neuzugang des SC Riessersee aus Kanada, Alec Zawatsky. „Ich kenne Alec ein wenig, weil ich in den letzten beiden Saisons bei Canada West USports gegen ihn gespielt habe. Er ist ein guter Spieler und ich freue mich, zusammen mit einem Landsmann aus Saskatchewan zum SCR zu wechseln. Ich bin mir sicher, dass die Chemie zwischen uns sofort stimmen wird, wenn wir in Garmisch-Partenkirchen zum ersten Mal gemeinsam aufs Eis gehen.“

Beim SC Riessersee wird Curtis Roach mit der Nummer 77 auflaufen.

2866 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten