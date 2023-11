Zweite Heimniederlage der Saison: Huskies unterliegen Towerstars

Artikel anhören Kassel. (PM Huskies) Am Freitagabend mussten sich die Huskies den Ravensburg Towerstars mit 2:3 geschlagen geben. Für die Huskies waren Keck und...

Kassel. (PM Huskies) Am Freitagabend mussten sich die Huskies den Ravensburg Towerstars mit 2:3 geschlagen geben.

Für die Huskies waren Keck und Faber erfolgreich, für die Towerstars war Czarnik mit seinem Überzahltreffer im Schlussdrittel der Matchwinner.

Die Gäste starteten stark in die Partie und sorgten so fast für den erneuten frühen Rückstand für die Huskies. Zuerst pariert Goalie Maurer stark gegen Czarnik (1.), kurz darauf auch gegen Latta (5.). Im Anschluss kamen die Gastgeber besser ins Spiel. Louis Brune, nach Verletzung erstmals wieder im Kader, verpasste jedoch mit seinem Schuss und dem anschließenden Rebound von der Bande hinter dem Tor den Führungstreffer (8.). Auch nach dem Powerbreak blieben die Huskies am Drücker, blieben jedoch trotz einer Chance von Keck (10.) und einem Powerplay ohne Torerfolg. Einen Treffer gab es dann doch noch, allerdings für die Gäste. Einen Schlagschuss von Granz, welcher von der Bande wieder vor das Tor sprang, verwertete Mühlbauer zum 0:1 (19.).

Auch nach der Drittelpause, drängten die Huskies weiter auf ihren ersten Treffer des Abends. Die beste Gelegenheit bot sich Yannik Valenti, welcher den Puck in halblinker Position mit sehr viel Zeit und Platz zugespielt bekam, mit seinem Schuss allerdings an der Fanghand des Ravensburger Schlussmannes (25.). In der 28. Spielminute kam schließlich die Belohnung. Ahlroth eroberte praktisch direkt vor dem Tor der Towerstars den Puck, legte ihn durch den Slot zu Tristan Keck, welcher sich den Puck auf die Rückhand legte und anschließend ins Netz beförderte. Keine zwei Minuten später gingen die Gäste jedoch wieder in Front. Calce legte den Puck auf den im rechten Bullykreis bereitstehenden Gorgenländer, der per Schlagschuss durch die Beine von Maurer zum erneuten Führungstreffer traf (30.) Im restlichen Drittel ließen beide Teams ihre Möglichkeiten in Überzahl aus, wodurch es mit einem 1:2 aus Kasseler Sicht wieder in die Kabine ging.

Im Schlussdrittel bot sich den Fans eine Kopie des Mittelabschnitts. Wieder drängten die Huskies auf den Ausgleich und wieder waren sie erfolgreich. Faber traf in Überzahl per Handgelenkschuss von der blauen Linie (43.). Es folgten gleich zwei Strafzeiten auf der anderen Seite – Preto und Keussen mussten beide auf die Strafbank. Dies nutzten die Gäste umgehend. Czarnik brachte die Towerstars, nach Vorarbeit von Sarault, wieder in Führung. Im Anschluss taten sich die Huskies schwer, ihre Offensive erneut ins Rollen zu bekommen. Die größte Chance hatte erneut Keck, welcher über die linke Seite seine Schnelligkeit ausspielen und vor das Tor ziehen konnte. Der heraushechtende Pertuch konnte den Puck jedoch noch so abfälschen, dass dieser auf dem Tor, statt in dem Tor, landete (54.). Als das Spiel eigentlich schon vorüber war, tankte sich Lowry nochmal durch die Ravensburger Abwehr, Pertuch blieb allerdings erneut Sieger und sicherte seiner Mannschaft so die drei Punkte (60.).

Tore:

0:1 Mühlbauer (Granz – 19. Min.)

1:1 Keck (Ahlroth – 28. Min.)

1:2 Gorgenländer (Calce – 30. Min.)

2:2 Faber (PP – Lowry – 43. Min.)

2:3 Czarnik (PP2 – Sarault – 49. Min.)

