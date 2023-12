Zweite AuswÃ¤rtsreise nach Schwaben â€“ DSC gastiert in Lindau

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Am kommenden Freitag misst sich der Deggendorfer SC zum zweiten Mal in dieser Saison mit den Islanders aus Lindau....

Deggendorf. (PM DSC) Am kommenden Freitag misst sich der Deggendorfer SC zum zweiten Mal in dieser Saison mit den Islanders aus Lindau.

Drei Niederlagen musste der Deggendorfer SC bisher hinnehmen, eine davon gegen die Mannen von Ex-DSC-Coach John Sicinski. Die Formkurve beider Teams könnte unterschiedlicher nicht sein: nach dem der DSC weiterhin seinen zweiten Tabellenrang mit zuletzt drei Siegen in Folge festigen konnte, konnten die Lindau Islanders aus den letzten drei Partien nur einmal die volle Punktzahl verbuchen. In den drei vorhergehenden Spielen blieb man zudem sieglos.

Hart zu verdauen war bei den Gastgebern der Ausfall von Import-Stürmer Walker Sommer. Der US-Amerikaner fiel mit einer Unterkörperverletzung Mitte November für ca. drei Wochen aus und gab am vergangenen Wochenende sein Comeback. Das Scoring in der Offensivabteilung bereitet zudem Sorgen. So gibt es im Kader der Lindauer keinen einzigen Spieler, welcher mind. einen Scorerpunkt pro Spiel verbuchen kann. Einen Torschützen mit mehr als zehn Treffern sucht man ebenso vergeblich.

Trotz der aktuell ziemlich gegenläufig verlaufenden Formkurven sollte man im Lager des DSC durchaus vor den Islanders gewarnt sein, konnten sich diese als eines von drei Teams bisher gegen den DSC durchsetzen.

Sieht man auf die Fairplay-Statistik, stehen die Islanders dort auf Platz drei. Dementsprechend ist mit wenig Powerplay-Situationen für den DSC zu rechnen. Daher wird es vor allem auf die Chancenverwertung wird es ankommen, wenngleich die Schwaben hier aktuell etwas hinter dem DSC rangieren.

Im Line-Up von Jiri Ehrenberger gab am Sonntag Leon Zitzer in der Verteidigung sein Comeback und konnte sich direkt in die Torschützenliste eintragen. Benedikt Schopper und Sascha Maul fehlen beide mit Oberkörperverletzungen, eine genaue Ausfalldauer ist noch von weiteren Untersuchungen abhängig. In der Offensive fallen Lukas Miculka und Petr Stloukal weiterhin aus.

