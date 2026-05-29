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Zweite Auflage des Probonio Cup mit Gastgeber Kassel, Iserlohn, Wolsburg und Nürnberg

29. Mai 20261 Mins read136
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Fans von den Kassel Huskies - © Moritz Eden / City-Press
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Kassel. (PM Huskies) Im Rahmen der Vorbereitung auf die Saison 26/27 findet eine Woche vor dem Saisonstart die zweite Auflage des Probonio Preseason Cups statt.

Das Turnier findet am 12. und 13. September in der Probonio Arena statt und dient allen teilnehmenden Teams als letzter großer Härtetest vor dem Start in die neue Spielzeit. Neben den KasselKassel Huskies treten außerdem die Grizzlys Wolfsburg, die Nürnberg Ice Tigers sowie die Iserlohn Roosters als Titelverteidiger an.

Für den Probonio Preseason CupProbonio Preseason Cup steht folgender Zeitplan:

Samstag, 12. September 2026

15:00 Uhr: 1. Halbfinale – Kassel vs. Wolfsburg
18:00 Uhr: voraussichtlich Mannschaftsvorstellung der Kassel Huskies (Outdoor)
19:00 Uhr: 2. Halbfinale – Nürnberg vs. Iserlohn

Sonntag, 13. September 2026

13:00 Uhr: Spiel um Platz 3
17:00 Uhr: Finale

Informationen zum Ticketverkauf folgen in den nächsten Wochen. Die Kassel Huskies freuen sich auf ein erneut stimmungsvolles Wochenende in ihrer heimischen Probonio Arena.

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