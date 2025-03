Zweistelliges Wachstum auch im 9. Jahr der Kooperation: MagentaSport schraubt Rekord in der DEL-Hauptrunde auf 20,9 Millionen Zuschauer

Bonn. (PM MagentaSport) Die PENNY DEL wächst auch im 9. Jahr der Medienpartnerschaft zweistellig bei MagentaSport und MagentaTV.

Zum Ende der Hauptrunde 2024/25 verzeichnet der TV- und Streaming-Anbieter erneut eine Steigerung von 11 Prozent bei den Zuschauer-Reichweiten im Vergleich zur Hauptrunde der Vorsaison. Erstmals wird die Schallmauer von 20 Millionen schon vor dem Start der Playoffs (ab 09. März komplett live) um 900.000 Zuschauern deutlich übertroffen. Einen Rekordwert bei einem PayTV-Spiel erreichte auch das Wintergame 2025 zwischen Löwen Frankfurt und den Adlern Mannheim mit 200.000 Zuschauern. MagentaSport hatte die Inszenierung und Produktion des Open-Air-Spiels auf ein neues Niveau gehoben. Innovationen und Service-Ausbau erwarten die Fans und Zuschauer auch zum Start der Playoffs.

Neuer „Highlight-Hub“ – DEL Vorreiter mit MagentaSport

Einzigartig im deutschen Sport! Im neuen „MagentaSport Highlight Hub“ werden die besten Szenen der laufenden DEL Partien als „Near-live Inhalte“ vergleichbar zum Story-Format bei Instagram präsentiert. Die auf KI-Basis aufbereiteten Clips sind nur wenige Minuten nach der Live-Sequenz für die Fans frei zugänglich und bieten eine perfekte Hinführung zu den parallelen Live-Übertragungen bei MagentaSport, das alle Partien der PENNY DEL zeigt. Eine „Best of“-Inszenierung der Spiele, so schnell verfügbar wie noch nie!

„Dank unserer cloudbasierten Produktionsinfrastruktur und der KI-Unterstützung bei der Verarbeitung der Live-Contents sind wir in der Lage, den Fans schon während der Livespiele die besten Szenen in einem innovativen Format zu zeigen. Gerade für die mobile Nutzung der Fans – zum Beispiel während ihres Arena-Besuchs – ein großer Mehrwert, um die Top-Szenen in den parallel laufenden Spielen zu verfolgen. Das MagentaSport Highlight Hub wird die Sichtbarkeit unserer hochwertigen Produktionen weiter steigern “, erklärt Stefan Thelen, verantwortlich für den TV-Sportcontent der Telekom.

Im Kontext Innovationen zur Reichweiten- und Bekanntheitssteigerung steht auch die Kooperation der DEL mit der Düsseldorfer Agentur Cittadino, die bundesweit Digital Out Home Screens an öffentlichen Plätzen, Bahnhöfen und Flughäfen betreibt. Auch hier wird die digitale Produktionsinfrastruktur von MagentaSport und die KI basierte Verarbeitung der Contents ausgewählte Szenen bereits wenige Minuten etwa nach einem Tor während des Livespiels voll automatisiert, fertig geschnitten und konfektioniert für die digitale Ausspielung auf den Out of Home Screens anliefern. Damit werden die Tore in der DEL near live deutschlandweit zu sehen sein. Die Telekom ist Vorreiter bei dieser Form der Content Distribution in Deutschland und hatte bereits zur UEFA Euro 2024 in Kooperation mit Ströer alle Tore der UEFA Euro 2024 near live auf digitalen Out of Home Screens ausgespielt.

Auch im 9. Jahr zweistelliges Wachstum: 20,9 Mio. Zuschauer schon zur Hauptrunde

Von der Strategie, mit Kooperationspartnern flächendeckend Inhalte frei verfügbar anzubieten und daraus neue Zielgruppen zu erschließen, profitiert das Pay-Angebot bei MagentaSport. Seit Beginn der DEL-Übertragungen in der Saison 2026/17 wurden die Reichweiten um über 300 Prozent gesteigert. In dieser Spielzeit wird mit insgesamt 20,9 Millionen Zuschauern der bisher beste Wert nach einer Hauptrunde erreicht. Das entspricht nochmals einer Steigerung von 11% im Vergleich zum Vorjahr. Von dem Wachstum profitieren alle Klubs der Liga. Die Formate wie unter anderem die DEL-Konferenz, welche die Spannung in dieser Hauptrunde besonders gut und die Übertragungsqualität der einzelnen Spiele hervorhebt, kommen beim Zuschauer so gut an wie noch nie.

Das beste Angebot mit über 500 Live-Spielen und über 1300 Programmstunden

MagentaSport bietet das beste Eishockey Gesamtpaket mit nur einem Abo. Denn als einziger Sender und Plattform zeigt MagentaSport alle DEL-Partien – in der letzten Saison waren es allein 436 Live-Übertragungen inklusive der Konferenzen. Dazu die kostenlosen Spiele der Deutschen Nationalmannschaften Frauen, Männer und Nachwuchs bei den anstehenden Weltmeisterschaften im April und Mai. Nächstes Highlight: die Weltmeisterschaft mit den ambitionierten deutschen Frauen vom 09. bis 20. April und darauffolgend die Weltmeisterschaft der U18 vom 23. April bis 03. Mai. Dazu ab 16. April die Vorbereitung der Männer auf die WM 2025, die ebenfalls ab dem 09. Mai live bei MagentaTV und MagentaSport läuft. Seit dieser Saison werden außerdem Top-Spiele der Champions Hockey League live und Highlights aller DEL2 Spiele gezeigt.

Das Gesamtangebot bei MagentaSport und MagentaTV umfasst rund 500 Live-Partien pro Saison – das sind mehr als 1.300 Programmstunden. Komplettiert durch regelmäßige Formate wie „Die Eishockey-Show“, die am Samstag zur besten Sendezeit ab 19.30 Uhr die Hauptrunde live analysiert, und Sonderformate wie die „DEL Award-Show“ am Montag, 10. März – ebenfalls live ab 19.30 Uhr.

Die Vereinbarung mit der PENNY DEL läuft noch bis einschließlich der Saison 2027/28.

Freitag, 07.03.2025 PENNY DEL – 52. Spieltag

ab 19 Uhr in der Konferenz und als Einzelspiel abrufbar: Kölner Haie – Pinguins Bremerhaven, Nürnberg Ice Tigers – Löwen Frankfurt, Düsseldorfer EG – Grizzlys Wolfsburg, Adler Mannheim – Eisbären Berlin, ERC Ingolstadt – Schwenninger Wild Wings, Iserlohn Roosters – Augsburger Panther, Straubing Tigers – EHC Red Bull München

Samstag, 08.03.2025

ab 19.30 Uhr: Die Eishockey Show

Montag, 10.03.2025

ab 19.30 Uhr: AWARD SHOW der PENNY DEL

Eishockey live bei MagentaSport und MagentaTV:

PENNY DEL Playoffs – komplett live:

Ab Sonntag, 09. März 2025: 1. Playoff-Runde (Best of 3-Modus)

Ab Sonntag, 16. März 2025: Viertelfinale (bereits qualifiziert: Ingolstadt, Berlin, Bremerhaven, München, Mannheim, Köln – Modus Best of 7)

Ab Dienstag, 01. April 2025: Halbfinale (Modus Best of 7)

Ab Donnerstag, 17. April 2025: Finale (Modus Best of 7)

Länderspiele und Turniere

Frauen WM: 10. – 20. April 2025 (deutsche Spiele plus k.o.-Runde)

WM-Countdown Männer: ab 16. April Slowakei – Deutschland

U18 WM: 24. April – 04. Mai 2025 (deutsche Spiele plus k.o.-Runde)

Männer WM: 09. – 25. Mai 2025 (deutsche Spiele plus k.o.-Runde)

