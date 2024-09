Zweimal erfolgreich: Indians siegen am DebÃ¼t-Wochenende

Memmingen. (PM Indians) Nach dem Erfolg am Freitag gegen das Schweizer Team aus Düdingen (4:2, Tore durch Lillich (3) und Meier) gewannen die Indianer...

Memmingen. (PM Indians) Nach dem Erfolg am Freitag gegen das Schweizer Team aus Düdingen (4:2, Tore durch Lillich (3) und Meier) gewannen die Indianer auch das zweite Testspiel innerhalb von nicht einmal 24 Stunden am Hühnerberg. Am Ende hieß es 6:4 für den ECDC gegen den Ligakonkurrenten aus Garmisch.

Ohne Matej Pekr und den gesperrten Denis Fominych starteten die Memminger ins Spiel. Louis Eisenhut begann im Tor. Sie waren den blau-weißen Gästen überlegen, agiler und erspielten sich eine Vielzahl an guten Chancen. In der 15.Minute netzte Kapitän Tyler Spurgeon zum 1:0 für die Indians ein. Die Werdenfelser glichen dennoch eine Minute später durch Höller aus.

Im zweiten Drittel fand der Altmeister besser ins Spiel. Erneut war es Alex Höller, der die Gäste in der 32.Minute in Führung brachte. Die Indians glichen zwei Minuten später aus. Markus Lillich bediente Eddy Homjakovs, der den Puck zum 2:2 im Netz unterbrachte.

Das letzte Drittel startete mit einem Tor für die Gäste. Anselm Gerg erzielte das 2:3 für den SCR. Der ECDC antwortete prompt. Eddy Homjakovs traf im Alleingang zum Ausgleich. Die Maustädter kamen nun wieder richtig in Fahrt und gingen durch Tobi Meier in Überzahl mit 4:3 in Führung. Eddy Homjakovs mit seinem Hattrick und Brett Schaefer schraubten das Ergebnis auf 6:3. Der Anschlusstreffer des SCR zum 4:6 in der 52.Minute änderte am Sieg der Indianer nichts mehr. Damit gewann das Team von Daniel Huhn den zweiten Test vor heimischer Kulisse mit 6:4.

Den letzten Test vor heimischer Kulisse, ehe die Indianer noch zwei Spiele in der Ferne bestreiten, findet am kommenden Freitag um 20:00 Uhr tatt. Gegner ist dann der EC Bregenzerwald aus Österreich.