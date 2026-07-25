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Zweijahresvertrag über 16 Millionen Dollar: Patrick Kane kehrt zu den Blackhawks zurück!

25. Juli 20261 Mins read84
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Patrick Kane - © Dave Reginek/NHLI via Getty Images
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Chicago. (PM Blackhawks) Patrick Kane unterzeichnete am Donnerstag einen Zweijahresvertrag über 16 Millionen Dollar, um zu den Chicago Blackhawks zurückzukehren.

Der Vertrag hat einen Jahreswert von 8 Millionen Dollar und beinhaltet eine vollständige Klausel, die einen Wechsel ohne seine Zustimmung ausschließt.

Der 37-jährige Stürmer, der in der vergangenen Saison in 67 Spielen für die Detroit Red Wings 57 Punkte (16 Tore, 41 Assists) erzielte, spielte die ersten 16 seiner 19 NHL-Saisons für die Blackhawks und gewann mit Chicago dreimal den Stanley Cup, in den Jahren 2010, 2013 und 2015.

Kane, der die letzten drei Spielzeiten bei den Red Wings verbracht hat, hat 1.400 Punkte (508 Tore, 892 Assists) in 1.369 regulären Saisonspielen für die Red Wings, die New York Rangers und die Blackhawks erzielt, die ihn als Nummer 1 im NHL-Draft 2007 auswählten.

Kane wurde 2017 anlässlich des 100-jährigen Bestehens der NHL zu einem der 100 größten Spieler in der Geschichte der Liga ernannt .

„Ich bin nach wie vor überzeugt, dass ich in den entscheidenden Momenten mein Spiel auf ein neues Level heben kann“, sagte er nach dem Ende der letzten Saison. „Das habe ich in meiner gesamten Karriere immer wieder bewiesen, und ich glaube, dass diese Fähigkeit immer noch in mir schlummert.“

Letzte Woche gab Chris Chelios, Blackhawks-Botschafter und ehemaliger Verteidiger der Chicago Blackhawks, dem Radiosender 104.3 The Score in Chicago seine Einschätzung darüber, was Kane für das Team und die Stadt bedeutet.

„Sie haben ja gesehen, wie Kane vor ein paar Jahren bei der Trikotnummernvergabe empfangen wurde“, sagte Chelios. „Er gehört immer noch nach Chicago.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Patrick Kane @ Elite Prospects

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