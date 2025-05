Zweijahresvertrag: Tyler Gaudet entscheidet sich fÃ¼r die RÃ¼ckkehr in die Autostadt

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Er stellte in den vergangenen Jahren in der PENNY DEL sein Können unter Beweis und trug auch schon das Trikot der Grizzlys – nun kehrt er zurück.

Tyler Gaudet steht ab der kommenden Saison wieder für die Niedersachsen auf dem Eis, das Arbeitspapier des Centers läuft über zwei Jahre bis 2027.

Wolfsburg war die erste Europa-Station des erst kürzlich 32 Jahre alt geworden Kanadier. Der hatte zuvor für die Arizona Coyotes in der NHL 20 Spiele absolviert und kam auf insgesamt 398 Einsätze (55 Tore, 101 Vorlagen) in der AHL, ehe es 2021 für den 1,91 Meter großen Angreifer in den Allerpark ging.

In 33 Hauptrundenpartien kam Gaudet für die Grizzlys auf 17 Treffer und 17 Assists, in den Playoffs steuerte er zwei Tore und drei Vorlagen in acht Begegnungen dabei. Besonders wichtig: Im alles entscheidenden fünften Spiel der Viertelfinal-Serie gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven erzielte der Linksschütze den Siegtreffer beim 2:0-Erfolg.

Im Sommer 2022 entschied sich der Kanadier für einen Wechsel zu den Adler Mannheim. In der Kurpfalz spielte Gaudet in zwei Spielzeiten 91-mal und verbuchte auf seinem Scorerkonto in dieser Zeit 18 Tore und 33 Assists.

Im Oktober 2024, wenige Wochen nach dem Beginn der Saison, unterschrieb „Gauds“ bei der Düsseldorfer EG und ließ in den folgenden Monaten sein Können etliche Male aufblitzen.

Kein Wunder also, dass nach 35 Partien mehr als ein Scorerpunkt pro Spiel für den Center zu Buche stand (18 Treffer, 18 Vorlagen).

Nun, vier Jahre nach dem Beginn seines ersten Engagements bei den Grizzlys, ist Tyler Gaudet also für mindestens zwei Jahre zurück in Wolfsburg.

„Wir sind natürlich alle sehr happy, dass sich Tyler trotz einiger Optionen für eine Rückkehr zu den Grizzlys entschieden hat. Seine Qualitäten auf dem Eis und in der Kabine sind hinlänglich bekannt. Ich habe sehr selten einen kompletteren Center bei uns in der Liga gesehen. Er verkörpert alle Attribute, um erfolgreiches Eishockey zu spielen. „Gauds“ wird in den kommenden Jahren ein wichtiger Eckpfeiler unserer Mannschaft sein und eine sehr große Führungsrolle einnehmen“, erklärt Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.

Der Kader der Grizzlys für die Saison 2025-2026

Torhüter: Dustin Strahlmeier, Hannibal Weitzmann.

Verteidiger: Björn Krupp, Janik Möser, Jimmy Martinovic, Leo Hafenrichter, Julian Melchiori (AL), Fabio Pfohl.

Stürmer: Jimmy Lambert (AL), Lucas Dumont, Jacob Hayhurst (AL), Robin Veber, Julian Chrobot, Julius Ramoser, Sven Ziegler, Tyler Gaudet (AL), Justin Feser, Til Raab, Matt Choupani, Timo Ruckdäschel, Spencer Machacek (AL), Matt White (AL).

AL = Importlizenz.

