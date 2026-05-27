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Sein Papa spielte schon in der DEL …. Zweijahresvertrag: Talentierter Offensivmann kommt von den West Kelowna Warriors

27. Mai 20262 Mins read50
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Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau verstärken ihren Kader mit dem deutsch-kanadischen Stürmer Noah Jacy Garthe.

Der 20-Jährige wechselt aus der kanadischen Juniorenliga BCHL von den West Kelowna Warriors nach Westsachsen und erhält bei den Eispiraten über zwei Spielzeiten die Chance, den nächsten Schritt seiner noch jungen Karriere im Profi-Eishockey zu gehen. Bei den Eispiraten trägt der Offensivmann künftig die Trikotnummer 71.

„Noah ist ein talentierter, junger Spieler und möchte perspektivisch in der DEL spielen. Wir werden ihn auf diesem Weg begleiten“, sagt Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer über den Neuzugang, der künftig in die U24-Regelung fällt und nach der Vertragsunterzeichnung erklärt: „Ich habe mich für Crimmitschau entschieden, weil ich viel Positives über die Organisation gehört habe. Meine Ziele sind, mich im Profi-Eishockey zu beweisen und eine erfolgreiche Saison mit den Jungs zu haben.“

Geboren wurde Noah Garthe am 21. November 2005 in Dinslaken. Der Angreifer ist der Sohn des ehemaligen DEL-Profis Marc Garthe und durchlief in Deutschland mehrere renommierte Nachwuchsstandorte. Über Stationen in Braunlage, Hamburg, Köln, Kaufbeuren und Schwenningen sammelte der technisch starke Stürmer früh wichtige Erfahrungen im deutschen Nachwuchseishockey.
Im Jahr 2022 folgte schließlich der erste Schritt ins Ausland: Für die Lidingö Vikings lief Garthe in Schweden in der U18 auf und empfahl sich dort für den nordamerikanischen Juniorenbereich. In den vergangenen drei Spielzeiten stand der Deutsch-Kanadier anschließend in Kanada auf dem Eis und überzeugte bei den Welland Jr. Canadians, den Burlington Cougars sowie zuletzt den West Kelowna Warriors mit starken Leistungen und konstant guten Statistiken.

In der abgelaufenen Saison gehörte Garthe mit 44 Scorerpunkten zu den offensivstärksten Spielern seines Teams und belegte teamintern Rang vier der Scorerwertung. Dabei war Garthe der beste deutsche Scorer (Zehn Spieler) der hochklassigen Nachwuchsliga, die im Vergleich stärker einzuschätzen ist, als die DNL. Der 20-Jährige gilt als technisch versiertes Talent mit gutem Zug zum Tor und ausgeprägtem Scoringtouch.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Noah Garthe @ Elite Prospects

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2026/27

Tor: Kevin Reich, Pascal Seidel, Steve Majher
Abwehr: Mirko Sacher, Adam McCormick (AL), Emil Quaas, Finn Fuchs, Ole Olleff, Felix Thomas, Leon Schulz (TO)
Angriff: Collin Adams (AL), Dominic Walsh, Dylan Wruck, Louis Brune, Sebastian Streu, Tim Lutz, Denis Shevyrin, Johannes Schmid, Leon Neiger, Noah Jacy Garthe

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