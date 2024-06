Zweijahresvertrag in NÃ¼rnberg: Will Graber wechselt vom finnischen Erstligisten Porin Ã„ssÃ¤t zu den Ice Tigers

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Der US-amerikanische Mittelstürmer Will Graber wechselt vom finnischen Erstligisten Porin Ässät zu den Nürnberg Ice Tigers in die PENNY DEL....

Graber hat in Nürnberg einen Zweijahresvertrag bis 2026 unterschrieben.

Der 1,95 Meter große Rechtsschütze spielte in den zurückliegenden beiden Spielzeiten für Pori und erzielte zwölf Tore und 32 Assists in 123 Spielen. Vor seinem ersten Engagement in Europa schlug der heute 28-Jährige die College-Laufbahn in den USA ein und spielte für vier Jahre am Dartmouth College. Im Anschluss daran kam er 22 Mal für die Hershey Bears in der AHL (ein Tor, drei Assists) und 77 Mal für die South Carolina Stingrays und die Fort Wayne Komets in der ECHL zum Einsatz.

In Fort Wayne gelang Will Graber in der Saison 2021/22 der endgültige Durchbruch als Profi. Mit 26 Toren und 57 Assists in 59 Hauptrundenspielen hatte er ligaweit die meisten Vorlagen und Scorerpunkte auf seinem Konto. Zudem wurde er zum wertvollsten Spieler der ECHL und ins erste All-Star-Team gewählt.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Ich glaube, dass Will die vergangenen zwei Spielzeiten in Finnland nach seinem starken Jahr in der ECHL zu einem kompletteren Spieler gemacht haben. Mit ihm, Ryan Stoa, Cole Maier und Samuel Dove-McFalls haben wir eine große, aber trotzdem bewegliche Mittelachse, die offensiv und defensiv sehr stabil sein sollte.“

Will Grabers Karriere in Zahlen