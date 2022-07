Zweijahresvertrag! DEG bestÃ¤tigt Top-Transfer

Düsseldorf. (PM DEG) Der Düsseldorfer EG ist auf der Torhüter-Position eine echte Top-Verpflichtung gelungen. Henrik Haukeland wechselt für die kommenden zwei Spielzeiten an den...

Henrik Haukeland wechselt für die kommenden zwei Spielzeiten an den Rhein. Der von vielen Teams umworbene Goalie kommt vom Ligakonkurrenten EHC Red Bull München, für die er in der vergangenen Saison einen überragenden Job machte. In der Hauptrunde hatte der 27-Jährige einen sensationellen Gegentorschnitt von nur 1,41 sowie eine starke Fangquote von 94,5 Prozent. Auch in den Playoffs war der Norweger in einer exzellenten Verfassung und ein wichtiges Puzzleteil beim Münchener Finaleinzug. Ein besonderer Dank geht an die Gesellschafter Stephan Hoberg und Harald Wirtz, die diese Verpflichtung abgesichert haben.

Sportdirektor Niki Mondt: „Henrik Haukeland ist ein herausragender Torhüter. Er hat München in der Saison und den Playoffs viele wichtige Spiele gewonnen – auch gegen uns – und gezeigt, dass er auf Top-Niveau agieren kann. Wir sind sehr froh, dass er sich für die DEG entschieden hat.“

Über Henrik Haukeland

Henrik Haukeland ist am 6. Dezember 1994 in Fredrikstad, Norwegen, geboren. Seine ersten Eishockeyerfahrungen sammelte der Linksfänger in den Nachwuchsabteilungen des norwegischen Teams Stjernen Hockey sowie der schwedischen Mannschaft IF Björklöven. Der Sprung zu den Profis gelang Haukeland dann 2012 bei seiner Rückkehr zu Stjernen. Zur Saison 2015/16 wechselte der 27-Jährige schließlich zu Leksands IF und stieg mit dem Team ein Jahr später in die SHL auf. In den folgenden Jahren folgten Stationen bei Timra IK (Schweden), TPS Turku und KooKoo (beide Finnland) sowie 2020/21 dann beim SHL-Team Färjestad BK. Zur Olympiapause 2022 ging Haukeland schließlich zum EHC Red Bull München und schlug direkt voll ein. Darüber hinaus spielte der Torhüter fünf Weltmeisterschaften und lief insgesamt 63 Mal für Norwegen auf. Henrik Haukeland ist 1,86m groß, wiegt 83 KG und wird bei der DEG die Rückennummer 40 erhalten.

Henrik Haukeland: „Ich bin sehr glücklich, in den kommenden zwei Jahren für die DEG aufzulaufen. Düsseldorf ist ein Traditionsverein und die Playoff-Spiele gegen das Team haben bei mir echten Eindruck hinterlassen – vor allem auch die Fans im Stadion. Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und will meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam den nächsten Schritt machen.“