Zweifacher Champion verlÃ¤ngert

Dornbirn. (PM ECB) Auch Urgestein Julian Zwerger spielt in der kommenden Saison wieder im Dress der Tiger.

Der 25-jährige Stürmer ist auch nach über 200 Meisterschaftseinsätzen für den EC Bregenzerwald nicht müde und bildet mittlerweile einen wichtigen Baustein in der Führungsgruppe der Mannschaft.

Bereits 2015 kam der damals 18-jährige Julian Zwerger für die Wälder zu seinen ersten Einsätzen. In den vergangenen sieben Saisonen konnte sich der Stürmer nicht nur viel Erfahrung aneignen, sondern auch stets seine Leistung steigern. So erzielte er in der vergangenen Spielzeit elf Tore und kam auf insgesamt 19 Scorerpunkte.

Der Publikumsliebling hat mit dem EC Bregenzerwald im Frühjahr nicht nur den österreichischen Meistertitel der Alps Hockey League geholt, sondern ist auch der letzte aktive Spieler in der Kampfmannschaft, der beim Gewinn der zweiten INL Trophäe dabei war.