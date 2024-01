Zwei ZugÃ¤nge beim TEV Miesbach

Artikel anhören Miesbach. (PM TEV) Auch wenn die aktuelle Saison noch im vollen Gange ist, so werden beim TEV bereits die Weichen für die...

Miesbach. (PM TEV) Auch wenn die aktuelle Saison noch im vollen Gange ist, so werden beim TEV bereits die Weichen für die nächste Spielzeit gestellt und so konnten die Verantwortlichen beim TEV am Dienstagabend den rund 15 Anwesenden beim Fanstammtisch gute Neuigkeiten übermitteln.

Angesprochen auf seine Pläne für das Jahr 2024 sprach Thomas März über die laufende Saison, in der es wieder möglichst weit gehen soll für die Mannschaft und ihn, dann über seine Sommerpläne und schließlich darüber, dass er mit dem TEV ab Herbst wieder angreifen will und seinen Vertrag bereits frühzeitig verlängert hat.

So geht der Angreifer, der stets mit viel Leidenschaft die Werte des TEV’s verkörpert dann bereits in seine dritte Saison für den TEV. In dieser Saison läuft es für die Nummer 3 sehr gut. Er erzielte bereits 13 Tore und ist damit zweitbester Torschütze beim TEV hinter Patrick Asselin. Sieben weitere Tore legte der kampfstarke Sachsenkamer vor.

Insgesamt kommt Thomas März auf 68 Spiele für den TEV in denen er 27 Tore erzielen konnte und 30 Treffer vorbereite. Dazu dürften noch viele weitere Punkte kommen und auch die 100 Spiele Marke dürfte März in der kommenden Saison brechen.

Der TEV verstärkt sieben Spiele vor Ende der Hauptrunde nochmal seinen Kader. Nikolaus „Niki“ Meier wird wieder für den TEV auflaufen. Der robuste Verteidiger steigt diese Woche ins Training ein und Trainer Zdenek Travnicek wird dann entscheiden, wann Meier zum ersten Mal zum Einsatz kommt.

Der sportliche Leiter beim TEV, Peter Kathan, hatte es bereits auf der Saisoneröffnungsfeier verlauten lassen, dass man weiter mit Niki Meier in Kontakt steht und er Comeback möglich sei.

Der gebürtige Schongauer war zur Saison 2021/2022 von Memmingen zum TEV gewechselt und hatte nach der Vizemeisterschaft 2022 eigentlich seine Schlittschuhe an den Nagel gehängt, doch als der TEV im Playoff Halbfinale gegen Erding mit zahlreichen Ausfällen in der Defensive zu Kämpfen hatte, kehrte Meier zurück und zeigte trotz der langen Pause beeindruckende Leistungen.

Nun gibt der 1,86m und 96kg schwere Verteidiger erneut sein Comeback und soll dem TEV mit seiner Routine in der entscheidenden Phase helfen.