Zwei Youngster für den TEV

Miesbach. PM TEV) Der TEV Miesbach kann zwei weitere junge Spieler im Kader begrüßen: Mit Alexander Christofori und Michael Mayer stoßen zwei talentierte Nachwuchskräfte zum Verein, die künftig ihre ersten Schritte im Seniorenbereich machen wollen.

Der 19-jährige Alexander Christofori kehrt dabei zu seinen Wurzeln zurück. Der gebürtige Miesbacher wechselte bereits früh in den Nachwuchs des EC Bad Tölz, wo er in den vergangenen Jahren eine starke Ausbildung durchlief und sich kontinuierlich weiterentwickelte. Nun folgt die Rückkehr zum Heimatverein, bei dem er künftig mit der Rückennummer 85 auflaufen wird. Bereits zum Ende der vergangenen Saison war Christofori im Probetraining beim TEV zu Gast und hinterließ dort einen überzeugenden Eindruck. Nun möchte der junge Angreifer den nächsten Schritt gehen und sich im Seniorenbereich etablieren.

Ebenfalls neu im Kader ist Michael Mayer. Mayer kommt aus dem Nachwuchs der Starbulls Rosenheim nach Miesbach und möchte ebenfalls den Sprung in den Herrenbereich schaffen. Auch Mayer trainierte bereits zum Saisonende probeweise beim TEV mit und konnte die Verantwortlichen mit seinem Einsatz und Potenzial überzeugen. In der kommenden Saison wird er mit der Rückennummer 91 für den TEV auflaufen.