Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Aus den LEV Bayernliga TEV Miesbach Zwei Youngster für den TEV
TEV MiesbachTransfer-News

Zwei Youngster für den TEV

22. Mai 20261 Mins read44
Share
Share

Miesbach. PM TEV) Der TEV Miesbach kann zwei weitere junge Spieler im Kader begrüßen: Mit Alexander Christofori und Michael Mayer stoßen zwei talentierte Nachwuchskräfte zum Verein, die künftig ihre ersten Schritte im Seniorenbereich machen wollen.

Der 19-jährige Alexander Christofori kehrt dabei zu seinen Wurzeln zurück. Der gebürtige Miesbacher wechselte bereits früh in den Nachwuchs des EC Bad Tölz, wo er in den vergangenen Jahren eine starke Ausbildung durchlief und sich kontinuierlich weiterentwickelte. Nun folgt die Rückkehr zum Heimatverein, bei dem er künftig mit der Rückennummer 85 auflaufen wird. Bereits zum Ende der vergangenen Saison war Christofori im Probetraining beim TEV zu Gast und hinterließ dort einen überzeugenden Eindruck. Nun möchte der junge Angreifer den nächsten Schritt gehen und sich im Seniorenbereich etablieren.

Ebenfalls neu im Kader ist Michael Mayer. Mayer kommt aus dem Nachwuchs der Starbulls Rosenheim nach Miesbach und möchte ebenfalls den Sprung in den Herrenbereich schaffen. Auch Mayer trainierte bereits zum Saisonende probeweise beim TEV mit und konnte die Verantwortlichen mit seinem Einsatz und Potenzial überzeugen. In der kommenden Saison wird er mit der Rückennummer 91 für den TEV auflaufen.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
388
Können die Eisbären Berlin den Abgang von Meistertrainer Serge Aubin adäquat ersetzen?

Share
Previous post Letzte Saison noch "Kurzarbeiter" in Weiden: Alan Letang wird neuer Head Coach des EC Red Bull Salzburg

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Transfer-NewsVienna Capitals

Wiener Goalie-Duo: Capitals holen Max Zimmermann zurück

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals gehen mit einem Wiener Goalie-Duo in...

By22. Mai 2026
EHC FreiburgTransfer-News

EHC Freiburg holt Verteidiger vom Ligarivalen Weißwasser

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg treibt seine Kaderplanung für die DEL2-Saison...

By22. Mai 2026
! +Straubing TigersTransfer-News

Trio verlängert am Straubinger Pulverturm

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers treiben ihre Kaderplanung weiter voran und...

By22. Mai 2026
! +EC Red Bull SalzburgTransfer-News

Letzte Saison noch „Kurzarbeiter“ in Weiden: Alan Letang wird neuer Head Coach des EC Red Bull Salzburg

Salzburg. (PM Red Bulls) Der neue Head Coach des EC Red Bull...

By22. Mai 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten