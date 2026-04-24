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Zwei Youngster bleiben bei den Wild Wings

24. April 20261 Mins read115
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Schwenningens #19 Håkon Hänelt jubelt - © ISPFD
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Schwenningen. (PM Wild Wings) Nach vielversprechenden Auftritten in ihrer ersten Saison bei den Schwenningern bleiben Verteidiger Niklas Hübner und Stürmer Håkon Hänelt auch für die kommende Spielzeit.

„Wir freuen uns, beide Spieler auch in Zukunft in unseren Farben zu sehen. Niklas hat die Chance auf noch mehr Spielzeit in der Verteidigung und Håkon hat ja schon gezeigt, dass er im Line Up sehr flexibel einsetzbar ist und seine Leistung abrufen kann. Wir wollen sie dabei unterstützen, weitere Schritte in ihrer Entwicklung zu gehen“, sagt Wild Wings Geschäftsführer Stefan Wagner.

Dabei stellt sich in Sachen U23|U24-Regelung aktuell folgende Konstellation im Kader der Wild Wings dar. Niclas Hempel [bestehender Vertrag] und Niklas Hübner besetzen zwei U23-Positionen in der Defensive. Mit Philip Feist, ebenfalls im Besitz eines gültigen Arbeitspapieres, und Håkon Hänelt rutschen zwei Spieler das Jahrgangs 2003 in die U24-Kategorie. Bedeutet: Tauchen Feist und Hänelt gleichzeitig in der Aufstellung auf, darf nur einer der beiden als U24-Spieler nominiert werden. Das hätte zur Folge, dass bei einem vollen 21er Kader zusätzlich zwei weitere U23-Akteure aufgestellt werden müssten.

So viel zu den Regularien – natürlich wollen wir nun auch wissen, was die beiden Jungs zu ihrer Vertragsverlängerung sagen. „Ich freue mich riesig noch ein weiteres Jahr hier in Schwenningen zu sein und in der Halle mit diesen unglaublichen Fans und dieser super Atmosphäre spielen zu können“, blickt Hänelt nach seiner punktbesten DEL-Saison und insgesamt 51 Einsätzen voraus.

Für Niklas Hübner gilt ebenfalls, sich weiter in der Liga festzuspielen: „Ich bin sehr glücklich, weiterhin für die Wild Wings auflaufen zu dürfen. Die Entscheidung ist mir leichtgefallen, weil ich mich hier sportlich und persönlich bestens aufgehoben fühle. Ich freue mich darauf, den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiterzugehen.“

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