Zwei Young Guns bleiben in Burgau

Burgau. (PM Eisbären) Torhüter Louis Waaßmann und Nachwuchsstürmer Luca Imminger bleiben dem Verein auch für die kommende Saison erhalten.

Beide haben sich in ihrer bisherigen Zeit in Burgau bereits Einsatzzeit im Eisbären-Trikot erspielt und sollen nun konsequent weiterentwickelt werden.

Der 21-jährige Waaßmann stammt ursprünglich aus Freiburg und hütete bis zur U17 das Tor seines Heimatvereins, ehe er den Schritt zum traditionsreichen SC Riessersee wagte. Dort sammelte er in der U20-Mannschaft in der DNL2, der zweithöchsten deutschen Nachwuchsliga, mit insgesamt 50 Einsätzen reichlich Erfahrung. In der Saison 2024/25 gehörte er zudem bereits als dritter Torhüter zum Oberliga-Kader des SCR. Zur Saison 2025/26 wechselte Louis schließlich nach Burgau und kam hier bereits auf seine ersten neun Bayernliga-Einsätze im Eisbären-Trikot. Neben dem Eis absolviert er eine Ausbildung bei einem Partnerunternehmen des ESV und will sich in Burgau weiter als Torhüter entwickeln und für zukünftige Einsätze empfehlen.

Der 17-jährige Burgauer Stürmer Luca Imminger wechselte 2018 vom ESV in den Nachwuchs des Augsburger EV und spielte dort von der U11 bis zur U17 durchgehend in den höchsten deutschen Nachwuchsligen. Zur abgelaufenen Spielzeit kehrte der 1,92 m große Linksschütze dann zu seinem Heimatverein zurück. In der Markgrafenstadt kam Imminger bereits auf 17 Einsätze in der Bayernliga und zählt zum erweiterten Kader der ersten Mannschaft. Sein sportlicher Schwerpunkt liegt aktuell weiterhin auf der U20 der Eisbären in der Landesliga, wo er in der vergangenen Saison in 8 Spielen 13 Punkte (7 Tore, 6 Vorlagen) sammelte. Luca soll auch im kommenden Winter Schritt für Schritt an das Niveau der ersten Mannschaft herangeführt und langfristig als Stammspieler aufgebaut werden.

Mit Waaßmann und Imminger halten sich die Eisbären zwei Talente, die ihr Potenzial in Burgau weiter entfalten sollen. Beide bringen unterschiedliche Ausgangspunkte mit – der eine als Torhüter, der andere als Nachwuchsstürmer mit klarem Entwicklungsplan – doch beide eint das Ziel, sich Schritt für Schritt in Richtung Stammplatz in der ersten Mannschaft zu spielen.

Heinzi Heinrich über die beiden: „Mit Louis und Luca setzen wir bewusst auf Entwicklung. Louis hat in der letzten Saison bereits gute Einsätze gezeigt, jetzt muss er weiter an sich arbeiten und an Sicherheit dazugewinnen. Bei Luca sehen wir enormes Potenzial, wieder einen Burgauer Spieler in die erste Mannschaft zu bringen. Zusammen wollen wir hier Schritt für Schritt vorgehen. Beide passen menschlich und sportlich super zu uns, deshalb war für uns klar, dass wir hier weitermachen wollen.“

„Ich freue mich sehr, weiterhin Teil des Teams zu sein. Burgau ist für mich inzwischen zu einer zweiten Heimat geworden – ich fühle mich im Verein, in der Mannschaft und in der gesamten Umgebung unglaublich wohl. Die Unterstützung der Fans und der starke Zusammenhalt im Team bedeuten mir sehr viel. Ich bin sehr motiviert für das Sommertraining und die kommende Saison und freue mich außerdem sehr, wieder in einer vollen Halle in Burgau spielen zu dürfen.“, so Louis.

465 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro