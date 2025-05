Zwei wichtige SÃ¤ulen der Defensive machen weiter

Königsbrunn. (PM EHC) Nach dem Happy Weekend war es eine Weile ruhig beim EHC Königsbrunn, nun gab der Verein erste Verlängerungen im Kader bekannt.

Allerdings verlassen auch zwei weitere Spieler den Königsbrunner Eishockey-Verein.

Mit dem 25-jährigen beinharten Defensivspezialisten Luca Szegedin und dem gleichaltrigen Nico Baur kann der EHC Königsbrunn zwei wichtige Verteidiger weiter an sich binden, beide zählten in der letzten Saison zu den Leistungsträgern in der Defensive. Nico Baur war bis zur letzten Saison im Sturm eingeplant, wurde aber vom Trainer als Verteidiger umfunktioniert. Mit Erfolg, wie die letzte Saison gezeigt hatte. Coach Bobby Linke weiß genau, was er an den beiden Spielern hat:

„Luca ist in meinen Augen einer der besten Defensiv-Verteidiger der Liga. Im Zweikampf gegen ihn wird es sehr unangenehm, und gäbe es für geblockte Schüsse Punkte, würde er mit um die Topscorer Krone kämpfen. Zudem zeigte er ungeahnte Offensivqualitäten und konnte mit 8 Treffern seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellen. Ich wünsche mir für ihn, dass er diese Topleistung erneut wiederholen kann. Nico hingegen war unsere Entdeckung der letzten Saison. Er schaffte seine Umschulung vom Stürmer zum Verteidiger mit Bravour und bestach durch Kompromisslosigkeit und Abgeklärtheit. Durch seine Zuverlässigkeit hat er sich das Vertrauen der ganzen Mannschaft erspielt. Ich hoffe in der neuen Saison noch mehr Potential aus ihm herauskitzeln zu können.“

EHC-Vorstand Tim Bertele ist hocherfreut über die beiden Verlängerungen und kündigt erste Neuzugänge an: „Luca und Nico zählen seit Jahren zum Inventar unseres Vereins. Beide sind super unkompliziert, zuverlässig und geben immer 100% für den EHC. Daher freut es mich besonders, dass die beiden gleich für zwei Spielzeiten ihre Zusage gegeben haben. Darauf lässt sich aufbauen. Wir werden in den nächsten Wochen Stück für Stück Verlängerungen und Neuzugänge präsentieren. Darunter befindet sich natürlich auch der ein oder andere Hochkaräter.“

Der EHC Königsbrunn muss sich allerdings auch kurzfristig von zwei weiteren Spielern verabschieden. Max Petzold wird sich in naher Zukunft einem anderen Verein in der Bayernliga anschließen. Florian Döring hingegen will künftig aufgrund des sehr hohen Aufwands in einer niedrigeren Spielklasse weiterhin seinen Sport ausüben. Trainer Linke hat beide über Jahre hinweg begleitet:

„Max hat durch seinen Ehrgeiz und Trainingsfleiß eine sehr gute Entwicklung genommen. Durch seine Vielseitigkeit konnte er sich immer wieder einen Platz im Kader erkämpfen und war gerade in der Kabine mit seiner offenen, fröhlichen Art besonders beliebt. Ich denke, dass die Veränderung eine Chance für Max ist, aus seiner alten „Rolle“ auszubrechen und in einem anderen Team mehr Eiszeit und Verantwortung zu erhalten, als wir es ihm kommende Saison ermöglichen können.

Ich wünsche ihm, dass der Knoten endgültig platzt und er seine starke Leistung, die er bei uns immer wieder angedeutet hat, über eine komplette Saison bestätigen kann. Mit Flo verlieren wir einen absoluten Charakterspieler und großartigen Menschen. Ich kenne ihn seit vielen Jahren und bin sehr stolz, dass er mit uns in den letzten beiden Jahren Meisterschaft und Vizemeisterschaft feiern durfte. Die Hintergründe für Flos Entscheidung, das Kapitel Bayernliga zu beenden, sind für uns absolut nachvollziehbar. Ich kann nur meinem Hut vor seinen Leistungen ziehen, und bin ihm zutiefst dankbar für sein Vertrauen in mich als Trainer über die vielen Jahre.“

