Zwei wichtige Kaderbausteine bleiben am Neckarsprung

Schwenningen. (PM Wild ings) Zwei Spieler, denen die Neckarstadt und ihre Menschen viel bedeuten, schnüren auch in der kommenden Saison ihre Schlittschuhe für die Wild Wings.

„Diese Stadt ist für meine Frau, unsere beiden Söhne und mich zu einer Heimat geworden, und wir schätzen uns sehr glücklich, eine weitere Saison hier bleiben zu dürfen. Ich habe so viel Gutes über die WILD WINGS Organisation, ihre Mitarbeiter und die gesamte Gemeinschaft zu sagen – und natürlich sind die Fans hier einfach die besten. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Club das Potenzial hat, eine der besseren Mannschaften der Liga zu werden, und ich freue mich darauf, zurück zu sein und meinen Teil dazu beizutragen, weiterhin ein erfolgreiches Team aufzubauen“, sagt Will Weber nach sechs Jahren in Schwenningen. Seither überzeugt der Defensivspezialist mit großer Verlässlichkeit und liefert die Erkenntnis: Wenn Weber fehlt, fehlt den Wild Wings etwas.

Nur wenige Spieler verkörpern Schwenningen und die Entwicklung der vergangenen Jahre wie Boaz Bassen. Am Neckarursprung geboren, ist der Allrounder immer wertvoller geworden und nicht nur in diesem Jahr extrem beständig in seinen Leistungen. Über 300 Spiele für die Wild Wingsin der PENNY DEL sind eine klare Bestätigung dafür. „Ich freue mich sehr, hier zu bleiben. Es hat sich für mich immer wie ein Zuhause angefühlt, und ich denke, dass wir uns als Team während meiner gesamten Zeit stetig weiterentwickelt und immer weiter gesteigert haben. Ich glaube, wir wissen in unserer Kabine alle, dass wir noch viel weiter gehen und noch deutlich größere Erfolge erreichen können“, blickt Boaz Bassen auf seine Zukunft am Neckar voraus.

Wild Wings Geschäftsführer Stefan Wagner weiß um den Wert der beiden Akteure: „Beide bringen uns Qualitäten, die wir für unsere Spielidee und das Mannschaftsgefüge brauchen. Ich bin sehr froh, dass Bo und Will auch kommende Saison für uns spielen werden.“