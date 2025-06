Zwei weitere Vorbereitungsspiele der Ratinger Ice Aliens stehen fest â€“ HÃ¤rtetest gegen CEHL-Topteam Bulldogs DeLiÃ¨ge

Ratingen. (PM Ice Aliens) Die Ratinger Ice Aliens haben ihre Vorbereitungsphase um zwei spannende Begegnungen erweitert.

Besonders im Fokus steht das internationale Kräftemessen mit den Bulldogs De Liège aus Belgien, einem der Topteams der Central European Hockey League (CEHL). Die Belgier zählen zu den erfolgreichsten Mannschaften der Liga und konnten in den vergangenen Jahren mehrere Meistertitel und Pokalsiege feiern.

Das erste Aufeinandertreffen findet am Samstag, den 20.09.2025, um 19:30 Uhr auswärts bei den Bulldogs in Belgien statt. Nur einen Tag später, am Sonntag, den 21.09.2025, um 18:00 Uhr, steigt das Rückspiel in der Eissporthalle Ratingen.

Cheftrainer Frank Gentges ist mit den bisher vereinbarten Testspielen zufrieden: „Ich freue mich, dass wir mit den Bulldogs de Liège aus Belgien, neben den Nijmegen Devils/ aus den Niederlanden, einen weiteren sehr starken Gegner für unser Vorbereitungsprogramm gewinnen konnten. Die Bulldogs de Liège sind die beste Mannschaft in Belgien und eine der Top-Mannschaften in der CEHL. In der Vorgänger-Liga, der BENE-League, waren sie mehrfacher Champion. Auch unsere Fans bekommen somit zwei absolute ausländische Top-Teams zu Gesicht und keine Ligakonkurrenten schon in der Vorbereitung. Mit den beiden Gegnern ist mein Wunsch erfüllt, in vier Vorbereitungsspielen nicht als Favorit ins Spiel zu gehen.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV