Zwei weitere VertragsverlÃ¤ngerungen bei den Adlern Mannheim sind perfekt

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim arbeiten im Hintergrund weiter am Kader fÃ¼r die Saison 2026/27.

Nach den VerlÃ¤ngerungen von Tom KÃ¼hnhackl, Maxi Heim, Hayden Shaw und Matthias Plachta konnten auch die VertrÃ¤ge mit Dan Renouf und Luke Esposito verlÃ¤ngert werden.

â€žMit Dan und Luke haben wir zwei Spieler gehalten, die sich durch Disziplin, WettbewerbsfÃ¤higkeit und starkes Engagement fÃ¼r ihre Teamkollegen und die Mannheimer Community auszeichnen. Ihre weitere PrÃ¤senz wird dazu beitragen, die Standards und Werte, die die Adler auf und neben dem Eis auszeichnen, weiter auszubauen und zu festigenâ€œ, Ã¤uÃŸert sich Manager Dallas Eakins zu den VerlÃ¤ngerungen.

Esposito kam 2024 aus Augsburg nach Mannheim. In seiner ersten Saison fÃ¼r die Adler sammelte der 1,78 Meter groÃŸe und 83 Kilogrammschwere LinksschÃ¼tze in insgesamt 59 Partien 16 Tore und 24 Vorlagen. Der 32-jÃ¤hrige US-Amerikaner sorgt mit seinem SpielverstÃ¤ndnis und seiner Wendigkeit sowie seiner aufopferungsvollen Spielweise stets fÃ¼r Gefahr auf dem Eis. In der aktuellen Saison stand der LinksschÃ¼tze bei 21 Begegnungen auf dem Eis, steuerte dabei drei Treffer und acht Assists bei.

Renouf wechselte im zurÃ¼ckliegenden Sommer aus der nordamerikanischen AHL nach Mannheim. Der 1,85 Meter groÃŸe und 90 Kilogramm schwere Kanadier ist fÃ¼r seine robuste und kompromisslose Spielweise bekannt, geht dem Gegner gerne unter die Haut. AuÃŸerdem sammelte der 31-jÃ¤hrige LinksschÃ¼tze in bislang 28 Partien zwei Tore und vier Vorlagen.

