Zwei weitere Verteidiger bleiben an der Strobelallee!

Dortmund. (PM Eisadler) Mit Mike Ortwein und Robin Poberitz gehen zwei weitere Verteidiger bei den Eisadlern Dortmund in die kommende Spielzeit.

Der gebürtige Iserlohner Ortwein kann mittlerweile auf weit über 500 Spiele im Seniorenbereich zurückblicken und war in der letzten Saison einer von drei Spielern, die in allen 30 Pflichtspielen der Eisadler dabei waren. Der 32-Jährige spielte schon zu Beginn seiner Karriere in Dortmund und ist nun nach seiner Rückkehr auf Grund seiner Erfahrung ein Ruhepol in der Eisadler Abwehr. Der 23-jährige Poberitz kann schon auf 79 Spiele im Eisadler Trikot zurückblicken und geht nun in seine 5. Saison an der Strobelallee.

Eisadler Trainer Ralf Hoja sagt zur Vertragsverlängerung von Ortwein: „Mike ist ein erfahrener Oberligaverteidiger, der unserer Defensive im letzten Jahr viel mehr Stabilität verliehen hat. Mit seiner ruhigen und unaufgeregten Spielweise spielt er fast immer auf einem gleichbleibenden Level und ist einer unserer Leistungsträger. Darüber hinaus ist er wichtig in der Kabine, da sein Wort in der Mannschaft Gewicht hat. Ich freue mich, dass er bei uns bleibt.“

„Robins Talent und Qualitäten stehen außer Frage. Im letzten Jahr hatte er wegen einer in der Vorbereitung zugezogenen Schulterverletzung keine leichte Saison, hat sich aber zurückgekämpft. Wenn er verletzungsfrei bleibt und konstant an sich arbeitet, kann er eine wichtige Rolle in unserer Verteidigung einnehmen“ sagt Matthias Potthoff, der Sportliche Leiter der Eisadler Dortmund, über Poberitz.

Kaderübersicht

Tor: #1 Christoph Oster

Abwehr: #12 Alexander Lauer, #18 Robin Poberitz, #70 Mike Ortwein, #94 Marvin Cohut

Sturm: #4 Jelle Julien, #14 Ben Busch, #17 Corvin Rosenthal

