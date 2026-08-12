Zwei weitere Verlängerungen: Sven Renner und Maik Bregulla bleiben den Black Tigers treu

Moers. (PM GSC) Zwei weitere Stürmer werden auch in der kommenden Saison für die Black Tigers auf Torejagd gehen: Sven Renner und Maik Bregulla bleiben dem GSC Moers erhalten.

Sven Renner wurde im Nachwuchs in Krefeld und Duisburg ausgebildet und geht mittlerweile in seine achte Saison im Trikot der Black Tigers. Die Spielzeit 2024/2025 musste der Stürmer verletzungsbedingt leider komplett aussetzen. Dennoch kann Renner auf eine starke Bilanz im Moerser Trikot zurückblicken: In bislang 72 Spielen erzielte er 71 Scorerpunkte.

Auch Maik Bregulla bleibt den Schwarz-Gelben treu. Der Stürmer durchlief seine Nachwuchsausbildung in Duisburg und Ratingen und sammelte seine ersten Erfahrungen im Senioreneishockey bei der zweiten Mannschaft der Dinslakener Kobras. Zur Saison 2019/2020 wechselte Bregulla in die Grafenstadt und stand seitdem in 78 Spielen für die Black Tigers auf dem Eis.

„Ich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison für den GSC Moers auf dem Eis zu stehen. Für mich ist die Mannschaft längst mehr als nur ein Team geworden – über die letzten Jahre sind echte Freundschaften entstanden. Besonders freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen Trainer, den ich noch aus meiner Zeit in Ratingen kenne und mit dem ich bereits zusammenspielen durfte. Außerdem bin ich gespannt auf die vielen jungen Neuzugänge. Ich glaube, dass die Mischung aus talentierten jungen Spielern und unseren erfahrenen Führungsspielern großes Potenzial hat. Ich kann es kaum erwarten, dass die Saison losgeht und wir gemeinsam angreifen. Auf geht’s GSC!“, freut sich Maik Bregulla auf die neue Spielzeit.

Auch Sven Renner blickt nach einer schwierigen vergangenen Saison optimistisch nach vorne: „Die vergangene Saison war alles andere als einfach. Wir haben als Mannschaft unsere Ziele verfehlt und wissen, dass mehr in uns steckt. Jetzt richten wir den Blick nach vorne – mit dem klaren Ziel, die Play-offs zu erreichen. Mit einem jungen Team, viel Zusammenhalt und der richtigen Einstellung wollen wir in der neuen Saison zeigen, dass wir mehr können als das, was wir in der vergangenen Spielzeit gezeigt haben. Ich freue mich darauf, auch in der kommenden Saison wieder das Trikot der Black Tigers zu tragen und gemeinsam mit unseren Fans eine erfolgreichere Saison zu erleben.“

Auch bei den Verantwortlichen ist die Freude über die beiden Verlängerungen groß. „Mit Sven und Maik bleiben zwei absolute Teamplayer bei uns. Beide kennen den Verein und die Mannschaft seit vielen Jahren und wissen, worauf es bei uns ankommt. Wir sind sehr froh, dass sie auch weiterhin das Trikot der Black Tigers tragen und ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft bleiben“, freut sich Black-Tigers-Sprecher Markus Meyer über die beiden Zusagen.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Maik Bregulla @ Elite Prospects

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