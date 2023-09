Zwei weitere Testspiele: DSC empfÃ¤ngt KitzbÃ¼hel und reist nach Leipzig

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Nur wenige Tage nach dem Niemeier Haustechnik Cup steht für den Deggendorfer SC das nächste harte Testspielwochenende an. Zunächst...

Deggendorf. (PM DSC) Nur wenige Tage nach dem Niemeier Haustechnik Cup steht für den Deggendorfer SC das nächste harte Testspielwochenende an.

Zunächst gastieren am Samstagabend um 19:30 Uhr die Kitzbüheler Adler in der Festung an der Trat, ehe sich die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger am Sonntag auf den Weg nach Leipzig macht, wo man um 18 Uhr auf die heimischen Icefighters trifft.

Es ist bereits das zweite Aufeinandertreffen mit Kitzbühel in der Vorbereitung. Während der zweitägigen Österreich-Tour unterlagen die Deggendorfer den Adlern nach zwischenzeitlicher Führung mit 4:5. Die Mannschaft von Headcoach Marco Pewal hat sich über die letzten Jahre hinweg kontinuierlich weiterentwickelt und sich auch in diesem Sommer weiter verstärkt. Neben den in Deutschland bestens bekannten Chris Seto (ehemals Herne) und Cam Spiro (ehemals Freiburg & Bad Tölz) sicherten sich die Kitzbüheler im Sommer die Dienste von Rafael Rotter. Der mittlerweile 36-jährige Außenstürmer war über Jahre hinweg Leistungsträger der Vienna Capitals, als auch der österreichischen Nationalmannschaft. Nun wollen die Adler, angeführt von ihren erfahrenen Leistungsträgern, den nächsten Schritt in der AlpsHockeyLeague machen.

Der zweite Gegner an diesem Wochenende, die Icefighters Leipzig, sind ebenfalls ein harter Brocken. Die Sachsen sind seit Jahren ein beständiges Mitglied der Oberliga Nord mit regelmäßiger Playoff-Teilnahme. Die Icefighters setzen in ihrem Kader auf viel Beständigkeit bei den Leistungsträgern. Spieler wie Florian Eichelkraut, Ian Farrell und Connor Hannon tragen bereits seit vielen Jahren das Leipziger Trikot. Diesen Sommer sind zum Kader von Neu-Trainer Frank Fischöder noch weitere Spieler mit Zweitligaerfahrung hinzugestoßen. Mit Jan-Luca Schumacher (ehemals Bayreuth) und André Schietzold wird der Kader zukünftig über noch mehr Tiefe verfügen.

Pünktlich zum Wochenende gibt es auch aus dem Deggendorfer Lazarett positive Neuigkeiten. Bis auf den noch verletzten Benedikt Schopper sind alle Spieler wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Ebenfalls bereits spielberechtigt ist Rückkehrer Justin Köpf. Wer am Wochenende zwischen den Pfosten steht, entscheidet sich kurzfristig.

