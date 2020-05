Zwei weitere StÃ¼rmer bleiben den Devils treu

Ulm. (PM Devils) Die Devils können in der kommenden Saison weiterhin auf die Dienste von Florian Döring und Marius Dörner bauen. Die beiden Stürmer...

Ulm. (PM Devils) Die Devils können in der kommenden Saison weiterhin auf die Dienste von Florian Döring und Marius Dörner bauen. Die beiden Stürmer verlängerten ihre Verträge und werden mindestens ein weiteres Jahr für die Devils auf Torejagd gehen. Beide kamen vor 2 Jahren von den Wölfen aus Bad Wörishofen in die Zweilandstadt.

Der extrem kampfstarke Marius Dörner zeichnet sich insbesondere durch seinen unbändigen Willen und Einsatz aus. Dörner erzielte 14 Scorerpunkte bei lediglich 6 Strafminuten.

Zudem blockt der 24-jährige mehr Schüsse als jeder andere seiner Kollegen.

„Marius ist ein klassischer 2-Wege-Stürmer, dessen Zweikampfverhalten vorbildlich ist. Er ist sich für keinen Job auf dem Eis zu schade und hängt sich zu 100% voll rein. Ich hoffe, er kann sich schnell an das Spiel in der Bayernliga gewöhnen und auch dort seine Stärken wieder einbringen.“, freut sich Trainer Robert Linke verlängert bis 2021 bei den Donau Devils über die Verlängerung des gebürtigen Landsbergers.

Wie Marius Dörner geht auch der 23-jährige Florian Döring in seine dritte Saison bei den Devils. In 33 Spielen erzielte er 12 Tore und steuerte 21 Vorlagen bei. Mit seiner Ruhe an der Scheibe und seinem Auge für den Mitspieler spielte er in den vergangenen Spielzeiten eine wichtige Rolle in der Mannschaft.

„Flo hatte keine leichte letzte Saison. Aber auch aus solchen Situationen kann man viel für die Zukunft mitnehmen.“, so Coach Linke und fügt hinzu: „Flo ist der Typ Spieler, der immer hart an sich arbeitet und mit vollem Einsatz spielt. Er wird nächste Saison in der Bayernliga den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen und noch mehr Verantwortung innerhalb der Mannschaft übernehmen.“