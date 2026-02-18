Zwei weitere Spielzeiten mit Goalie Konstantin Kessler

Leipzig. (PM IceFighters) Die KSW IceFighters Leipzig und Torhüter Konstantin Kessler haben sich auf eine Vertragsverlängerung über die laufende Spielzeit 2025/2026 hinaus verständigt.

Der Kontrakt mit dem 29-jährigen läuft bis zum Ende der Saison 2027/2028 und damit zwei weitere Spielzeiten.

Der gebürtige Berliner war 2024 vom Ligakonkurrenten TecArt Black Dragons Erfurt nach Leipzig gewechselt und überzeugte seitdem unter anderem mit Fangquoten von deutlich über 90 Prozent. In der vergangenen Spielzeit wurde er von den Kapitänen und Headcoaches der Oberliga Nord zum Torwart der Saison gewählt.

André Schilbach, Geschäftsführer und sportlicher Leiter der KSW IceFighters: „Konstantin ist ein absoluter Leistungsträger unseres Teams und hat uns in dieser Saison mit seinen Paraden oft genug im Spiel gehalten und Punkte gerettet. Wir freuen uns, dass wir ihn vom Standort Leipzig weiterhin überzeugen konnten und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit in den kommenden Jahren.“

Konstantin Kessler: „Ich bin sehr stolz und freue mich, in den nächsten zwei Saisons das Trikot der KSW IceFighters zu tragen. Ich will meinen Teil dazu beizutragen, dass unser Standort eine gute sportliche Entwicklung nimmt, sich als Topteam der Oberliga etablieren kann und vielleicht in naher Zukunft die Tür Richtung DEL2 aufstößt.“