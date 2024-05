Augsburg. (PM Panther) Zwei weitere Spieler verlassen die Augsburger Panther. Stürmer Samuel Soramies und Verteidiger Tim Schüle werden in der Saison 2024-25 nicht mehr...

Augsburg. (PM Panther) Zwei weitere Spieler verlassen die Augsburger Panther.

Stürmer Samuel Soramies und Verteidiger Tim Schüle werden in der Saison 2024-25 nicht mehr für den PENNY DEL-Club auflaufen.

Samuel Soramies wechselte zur Saison 2022-23 nach Augsburg. Für die Panther verbuchte er neun Tore und acht Assists in 96 Spielen. Tim Schüle kam in der abgelaufenen Spielzeit in 40 Partien für die Panther zum Einsatz, für ihn stehen zwei Tore und neun Vorlagen in der Statistik.

Die Augsburger Panther danken Samuel Soramies und Tim Schüle für ihren Einsatz im Panthertrikot und wünschen ihnen für ihre sportliche und private Zukunft alles Gute!