Zwei weitere richtungsweisende Spiele: Iserlohn Roosters reisen zunächst zum „Stolperstein“ Adler Mannheim – Sonntag Derby gegen die DEG vor ausverkauftem Haus

Iserlohn. (MK) Und auf einmal sind sie wieder in aller Munde, die Iserlohn Roosters.

Mit sieben Siegen aus den letzten acht Spielen konnte das Team von Headcoach Doug Shedden doch noch einmal in den Abstiegskampf eingreifen. Den Rückstand zum rettenden Ufer von zwischenzeitlich elf Punkten konnten Labrie, Gormley, Jenike & Co auf nun „nur“ noch einen Punkt verkürzen. Im Monat Januar sind die Iserlohn Roosters das heißeste Team in der Penny DEL. Wer hätte den Waldstädtern das um die Weihnachtszeit noch realistisch zugetraut?

Zwei weitere richtungsweidende Spiele am Wochenende, Derby schon seit Tagen ausverkauft

Am kommenden Wochenende stehen einmal mehr zwei wichtige und richtungsweisende Partien auf dem Spielplan der Sauerländer. Am Freitag (19:30 Uhr) treten die Roosters bei „Stolperstein“ Adler Mannheim an. Jene Adler, die zwar selbst ihren eigenen Ansprüchen hinterherhinken, aber auch als einziges Team die Roosters in diesem Jahr vor zwei Wochen beim 5:2 Sieg am Seilersee knacken konnten.

Am Sonntag kommt es dann zum schon seit Tagen ausverkauften Westderby gegen die Düsseldorfer EG. Die Rheinländer stehen aktuell zwei Punkte vor den Roosters und könnten bei einer Niederlage noch tiefer im Abstiegs-Schlamassel stecken.

Doug Shedden lebt die Devise von Spiel zu Spiel zu schauen auch in den wöchentlichen Pressegesprächen ein wenig vor. Nur ungern beschäftigt er sich donnerstags schon mit dem Spiel am Sonntag, schließlich steht ja zunächst das Match am Freitag an.

Der erfahrene Headcoach blickte auch am Donnerstagmittag hauptsächlich auf das Spiel in der Kurpfalz, ließ sich aber dennoch einen kleinen Blick auf das Wochenende entlocken. „Es ist ein weiteres richtungsweisendes Wochenende. Wir sind zuletzt von Woche zu Woche besser geworden. Im Kopf dürfen wir dennoch nicht müde werden, wenn wir am Montag in der Zeitung lesen wollen, dass wir den 14. Platz verlassen haben“, so Doug Shedden.

Auch wenn der achte Tabellenplatz für die Adler aktuell eher enttäuschend ist, so sieht Shedden doch sehr viel Qualität im Team der Mannheimer. Seinem Team attestierte er rückblickend auf das letzte Match eine anständige Leistung. Nun müsse man aber erneut alles versuchen, um einen Weg zu finden die Adler zu schlagen. Wichtig ist für Shedden, dass sein Team die zuletzt gezeigten Stärken erneut abruft.

Doug Shedden: „Niemand ist happy, wenn er draußen zusehen muss“ – Adler-Topscorer Plachta vor dem Comeback

Personell kann der Kanadier erneut aus dem Vollen schöpfen. Getreu dem Motto “Never change a winning Team” wird es voraussichtlich keine Änderungen im Line-up geben. Das würde zugleich bedeuten, dass der seit dem letzten Wochenende wieder einsatzfähige Angreifer Hunter Shinkaruk als überzähliger Importspieler auf der Tribüne Platz nehmen muss. Doug Shedden dazu: „Niemand ist happy, wenn er draußen zusehen muss. Jeder möchte spielen. Aber wir waren zuletzt sehr erfolgreich und ich denke, dass er das versteht. Der Teamgedanke steht über einem einzelnen Spieler. Er arbeitet sehr hart und ist bereit sobald wir ihn benötigen, da bin ich mir sicher.“

Stürmer Cedric Schiemenz, der am Sonntag zum Sieg gegen Wolfsburg zwei Beihilfen beisteuerte, erklärte: „Die Adler haben vier gute Reihen, die alle auch Tore schießen können. Aber wir sollten uns auf unsere Stärken konzentrieren. Wir wollen das Gefühl aus den letzten Spielen mitnehmen und genauso weiterspielen.“

Yannick Proske, der im Herbst von den Roosters zu den Adlern im Tausch für Taro Jentzsch wechselte, wird gegen seinen Ex-Klub nicht auflaufen können. Er fällt für rund sechs Wochen verletzt aus. Dagegen wird Mannheims so lange vermisster Topscorer Matthias Plachta gegen Iserlohn sein Comeback feiern. „Die Euphorie ist groß. Es ist nie leicht, mit einer solchen Situation umzugehen, aber ich bin inzwischen lang genug im Geschäft, um zu wissen, dass ich mir aus dieser Zeit auch etwas Positives mitnehmen muss“, wird Plachta auf der Adler-Homepage vor seinem Comeback zitiert.

In der aktuellen DEL-Saison kreuzten Adler und Roosters schon in drei Partien die Schläger. Im Hinspiel (3. Spieltag) unterlagen die Iserlohner noch unter der Regie von Trainer Greg Poss in Mannheim mit 4:2. Unter Interims-Headcoach Pierre Beaulieu gelang Ende Oktober ein 7:4 Heimsieg und vor zwei Wochen setzten sich die Adler mit 5:2 am Seilersee durch.

Nur insgesamt sieben Tore in den drei Spielen zwischen Roosters und DEG

Alles andere als torreich waren die Partien bislang gegen Sonntags-Gegner Düsseldorf. Alle drei Partien verliefen extrem eng. Am 8. Oktober siegte die DEG in Iserlohn mit 2:1 nach Verlängerung. Im November siegten die Rheinländer auf eigenem Eis mit 2:1 nach Verlängerung und im dritten Vergleich sprang im Düsseldorfer PSD Bank Dome ein 1:0 Sieg für die DEG heraus. Nach überstandener Krankheit kann das Team von Trainer Thomas Dolak an diesem Wochenende wieder auf Top-Torwart Henrik Haukeland bauen.

Frühzeitige Anreise nach Mannheim

Anders als in der Vergangenheit, überlassen die Roosters vor dem Match in der Quadratenstadt Mannheim übrigens nichts dem Zufall. In der vergangenen Saison wurde man auf der Hinfahrt durch eine Vollsperrung gehörig aus dem Zeitplan geworfen. Um jeglichen Problemen bei der Anreise aus dem Weg zu gehen, machte sich der Iserlohner Tross bereits am Donnerstagmittag auf die rund dreieinhalbstündige Fahrt nach Mannheim. Trainer Doug Shedden freute sich, dass der geschäftsführende Gesellschafter Wolfgang Brück für den frühzeitigen Trip grünes Licht gegeben hat.

Am heutigen Donnerstagabend werden die Roosters sicherlich das Match der Düsseldorfer EG gegen Straubing genau beobachten. Der eigene Fokus liegt aber zunächst voll und ganz auf Mannheim.