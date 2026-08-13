Zwei weitere Neuzugänge in der Offensive der Eisadler

Dortmund. (PM Eisadler) Die Eisadler Dortmund treiben ihre Kaderplanungen für die kommende Saison in der Eishockey-Regionalliga West weiter voran und präsentieren mit Maxim Kryvorutskyy und Tim Bathe zwei hochinteressante Neuzugänge im Offensivbereich.

Der 23-jährige Stürmer Maxim Kryvorutskyy wurde in Nürnberg geboren und wechselt vom amtierenden Regionalliga-Meister ESC Eagles Essen-West nach Dortmund. In der vergangenen Spielzeit gehörte er mit starken 43 Scorerpunkten (18 Tore, 25 Assists) in 20 Spielen zu den Top-Performern der Essener und der Regionalliga West. Der Neuzugang bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle höherklassige Erfahrung aus der Oberliga Süd mit nach Westfalen.

Der junge Stürmer Tim Bathe ist an der Strobelallee kein Unbekannter. Er stammt ursprünglich aus dem eigenen Eisadler-Nachwuchs, spielte jedoch die letzten fünf Jahre für die Young Roosters in Iserlohn. Nachdem er bereits in der Vergangenheit per Förderlizenz erste Erfahrungen im Seniorenbereich der Eisadler sammeln konnte, gehört der 18jährige nun fest zum Kader.

Mit diesen Verpflichtungen untermauern die Dortmunder ihre Ambitionen in einer ligaweit veränderten Konkurrenzsituation. Während Bathe für die Weiterentwicklung junger, regionaler Talente steht, bringt Kryvorutskyy die nötige Kaltschnäuzigkeit und die Erfahrung eines Meisterschaftsträgers direkt mit in die Kabine.

Maxim Kryvorutskyy: Seine Karriere in Zahlen

Source: Maxim Kryvorutskyy @ Elite Prospects

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