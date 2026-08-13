Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Regionalliga West Eisadler Dortmund Zwei weitere Neuzugänge in der Offensive der Eisadler
Eisadler DortmundTransfer-News

Zwei weitere Neuzugänge in der Offensive der Eisadler

13. August 20261 Mins read387
Share
Maxim Kryvorutskyy - © Sportfoto-Sale (MK)
Share

Dortmund. (PM Eisadler) Die Eisadler Dortmund treiben ihre Kaderplanungen für die kommende Saison in der Eishockey-Regionalliga West weiter voran und präsentieren mit Maxim Kryvorutskyy und Tim Bathe zwei hochinteressante Neuzugänge im Offensivbereich.

Der 23-jährige Stürmer Maxim Kryvorutskyy wurde in Nürnberg geboren und wechselt vom amtierenden Regionalliga-Meister ESC Eagles Essen-West nach Dortmund. In der vergangenen Spielzeit gehörte er mit starken 43 Scorerpunkten (18 Tore, 25 Assists) in 20 Spielen zu den Top-Performern der Essener und der Regionalliga West. Der Neuzugang bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle höherklassige Erfahrung aus der Oberliga Süd mit nach Westfalen.

Der junge Stürmer Tim Bathe ist an der Strobelallee kein Unbekannter. Er stammt ursprünglich aus dem eigenen Eisadler-Nachwuchs, spielte jedoch die letzten fünf Jahre für die Young Roosters in Iserlohn. Nachdem er bereits in der Vergangenheit per Förderlizenz erste Erfahrungen im Seniorenbereich der Eisadler sammeln konnte, gehört der 18jährige nun fest zum Kader.

Mit diesen Verpflichtungen untermauern die Dortmunder ihre Ambitionen in einer ligaweit veränderten Konkurrenzsituation. Während Bathe für die Weiterentwicklung junger, regionaler Talente steht, bringt Kryvorutskyy die nötige Kaltschnäuzigkeit und die Erfahrung eines Meisterschaftsträgers direkt mit in die Kabine.

Maxim Kryvorutskyy: Seine Karriere in Zahlen

Source: Maxim Kryvorutskyy @ Elite Prospects

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

286
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?


Share
Previous post Drei Goalies, eine Chance: Eisbären Regensburg besetzen dritte Torhüterposition mit drei Talenten aus der U20

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Eisbären RegensburgTransfer-News

Drei Goalies, eine Chance: Eisbären Regensburg besetzen dritte Torhüterposition mit drei Talenten aus der U20

Regensburg. (PM Eisbären) Die Eisbären Regensburg setzen bei der Besetzung ihrer dritten...

By13. August 2026
ECDC Memmingen IndiansTransfer-News

„Lange und offene Gespräche“ – Aufstiegskapitän verlässt die Memmingen Indians

Memmingen. (Indians) DEL2-Aufsteiger Memmingen Indians hat heute die folgende Vertragsauflösung kommuniziert: Nach...

By13. August 2026
ESC KemptenTransfer-News

Boarding Completed! Sharks besetzten die dritte Ausländerposition mit einem Top-Stürmer

Kempten. (PM ESC) Es sollte nochmal ein Kracher werden, den man an...

By13. August 2026
EV ZugHC ThurgauTransfer-News

Mischa Geisser per Leihe zum HC Thurgau

Zug. (PM EVZ) Der EVZ leiht Verteidiger Mischa Geisser für die Saison...

By13. August 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten