Zwei weitere Nachwuchstalente verstÃ¤rken den Falkenkader

Heilbronn. (PM Falken) Rund drei Wochen vor dem offiziellen Trainingsstart am Mittwoch, den 01. September 2021 dürfen die Heilbronner Falken zwei weitere Spieler in ihrem Kader begrüßen.

Nachwuchsgoalie Luca Ganz wird, wie im vergangenen Jahr, mit einer Förderlizenz von den Jungadler Mannheim ausgestattet und kann somit im Spielbetrieb der DEL2 eingesetzt werden. Verteidiger Filip Hadamczik erhält bei den Heilbronner Falken einen Try-Out-Vertrag bis 31. Oktober 2021 und wird mit der Rückennummer #13 für die Unterländer auflaufen.

Der 18-jährige Luca Ganz ist bereits seit 2017 im Mannheimer Nachwuchs aktiv und war in der Saison 2020/2021 sowohl für die Jungadler Mannheim, als auch die Adler Mannheim und die Heilbronner Falken lizenziert. Für den gebürtigen Kaufbeurer geht es in der kommenden Saison auch darum, weiter Spielpraxis im Profibereich zu sammeln. Für die Falken wird Ganz mit der Rückennummer # 1 zwischen den Pfosten stehen aber auch weiterhin für das DNL-Team der Jungadler aktiv sein.

Luca Ganz: „Ich freue mich riesig, für die Heilbronner Falken spielen zu dürfen. Ich danke dem Trainer und den Verantwortlichen für das in mich gesetzte Vertrauen. Mein großes Ziel für diese Saison ist es, das Team bestmöglich zu unterstützen und zum Erfolg zu führen. Eigentlich habe ich eh die leichteste Aufgabe, nur die Scheibe halten.“

Der 21-jährige Deutsch-Tscheche Filip Hadamczik war neben seinem Heimatland Tschechien bereits in Schweden und Österreich aktiv. Zuletzt trug er das Trikot der Blue Devils Weiden, konnte in der abgelaufenen Saison aufgrund einer Verletzung jedoch kein Spiel für den Oberligisten absolvieren. Auf seiner Ausbildung, die er in der Akademie bei RB Salzburg erhalten hat, kann er sicherlich weiter aufbauen.

Filip Hadamczik: „Ich freue mich, zukünftig ein Teil der Heilbronner Falken zu sein. Nach den gesundheitlichen Problemen, die ich im vergangenen Jahr zu bewältigen hatte, habe ich in den letzten Monaten sehr hart gearbeitet um wieder zurückzukommen. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich nun bei den Falken die Möglichkeit bekomme mein Können zu zeigen. Heilbronn ist sicherlich der richtige Ort um zu wachsen, sich zu verbessern und weiter nach vorne zu kommen. Ich freue mich darauf das Team kennenzulernen und Spaß mit den Jungs zu haben.“

Falken-Trainer Jason Morgan: „Ich hatte die Gelegenheit, die beiden jungen Spieler im Prospect-Camp im Juli in Mannheim zu sehen und bin davon überzeugt, dass beide ein vielversprechendes Potenzial besitzen. Luca Ganz wird uns auf der Torwartposition Tiefe verleihen und Florian Mnich sowie Arno Tiefensee bei Bedarf unterstützen. Filip Hadamczik hat ein gutes Hockeygespür, ein gutes Offensivbewusstsein und kann gut mit dem Puck umgehen. Seine Skating-Fähigkeiten wird er unter der Anleitung von Christoph Schubert sicherlich noch weiterentwickeln und verbessern.“