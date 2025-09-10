Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
GSC Moers Zwei weitere Leistungsträger bleiben in Moers
GSC Moers

Zwei weitere Leistungsträger bleiben in Moers

Philip Grühn und Frederic Hannen bleiben Tigers

10. September 2025
Freddy Hannen - © GSC Moers Yvonne Brands
Moers. (PM GSC) Der GSC Moers freut sich über 2 weitere Verlängerungen.

Der langjährige Kapitän und GSC-Urgestein Philip Grühn bleibt genauso wie Verteidiger Frederic Hannen weiter in der Grafenstadt.

Philip Grühn stammt aus der Jugend des GSC Moers und bestritt über 300 Spiele in schwarz-gelb und konnte in der Zeit über 400 Punkte erzielen.

Frederic Hannen lernte bei den Jungfüchsen Duisburg und dem Krefelder EV das Eishockeyspielen, ehe er 2013 nach Moers wechselte. Der gebürtige Moerser stand in 115 Spielen für den GSC auf dem Eis in denen er 191 Punkte bejubeln konnte.

„Moers ist mein Herzensverein, man kann schon von Liebe sprechen,“ so Philip Grühn zu seiner Verlängerung. „Trotz Angebote in der Vergangenheit kam es für mich nie in Frage, woanders zu spielen. Der Weg, den wir in Moers gehen, fühlt sich für mich einfach richtig an. Ich bin gerne ein Teil des Teams. Wir sind in der Kabine einfach eine Familie,“ so Grühn weiter.

“Nach verletzungs- und arbeitsbedingten Pausen konnte ich letzte Saison endlich wieder einsteigen – und es hat riesigen Spaß gemacht, besonders mit den Jungs aus Krefelder Zeiten. Für die neue Saison hoffe ich, wieder ein paar Spiele absolvieren zu können und freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team eine starke Saison zu spielen, „erklärt Frederic Hannen seine Verlängerung in Moers.

„Freddy ist einer unserer Leistungsträger in der Abwehr. Ich hoffe, dass er berufsbedingt uns oft zur Verfügung steht. Er ist in jedem Spiel und Training eine Bereicherung für die Mannschaft. Philip ist die Vereinsikone schlechthin. Er ist auf und neben dem Eis eine bedeutende Persönlichkeit. Ich freue mich, dass Beide weiterhin für uns spielen werden,“ sagt Headcoach Max Eberlein zu den Verlängerungen.

Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Black Hawks mit starker Leistung bei Niederlage gegen DEL2 Club Regensburg

