Zwei weitere Kaderplätze sind bei den Devils vergeben

Ulm. (PM Devils) Mit seiner Zusage zur Vertragsverlängerung wächst die Verteidigung der Devils: auch Robin Prätz bleibt mit seiner Zusage weiter Teil der Mannschaft.

„Die Entscheidung, zu bleiben, fiel mir leicht“, sagt Robin, auf die Nachfrage zu den Gründen seines Verbleibs. „Weil ich eine geile Saison in Ulm erleben durfte: die Devils-Familie und die Fans sind mega! Ich fühle mich rundum wohl im Team und freue mich auf eine weitere Saison hier.“

Für die #19 wird es die zweite Spielzeit sein, in der er in Ulm/Neu-Ulm verteidigt. Zur Saison 2023/24 trat er mit seinem Wechsel vom EV Ravensburg in die Mannschaft ein. Der 1,87 Meter große und 90 Kg schwere Spieler war bereits in seiner langjährigen Ravensburger Eishockeyvergangenheit mit einigen Devils-Spielern auf dem Eis gestanden und über diese Kontakte zum Kader gestoßen.

Patrick Meißner, Geschäftsführer der Devils, schätzt Prätz’ Potential: „Robin hat sich über die letzte Saison hinweg gut entwickelt und ich bin überzeugt, dass seine Formkurve weiter nach oben zeigt.“ Und fügt lachend hinzu: „Außerdem ist er mit seinen aktuell 20 Jahren auch körperlich sehr robust und scheut sich nicht vor jeglicher Auseinandersetzung. Gute Eigenschaften für einen erfolgreichen Defender!“

Die Devilsfamily freut sich auf Dich und auf die neue gemeinsame Saison – hab‘ einen tollen Sommer und eine verletzungsfreie Saison, Robin!

Welcome: #58 Louis Herbrik

Die Devils präsentieren mit Ihrer nächsten Neuzugangs-Meldung ein bekanntes Gesicht:

Louis Herbrik, der in der vergangenen Saison bereits in 16 Spielen im Devils-Jersey auflief, wird fest den teuflischen Sturm verstärken.

2023/24 stand der Stürmer zunächst noch in den Diensten des ESV Kaufbeuren.

Der 20-Jährige – dessen „s“ aus dem Vornamen übrigens nicht gesprochen wird – erlernte das Eishockey-Spiel in der Jugendmannschaften des ECDC Memmingen und des ESV Kaufbeuren, sammelte beim EV Augsburg Erfahrungen und stand bereits in der DEB-Jugendauswahl Deutschlands auf dem Eis.

„Von Louis konnten wir uns letzte Saison bereits ausreichend ein Bild machen“, fügt Geschäftsführer Patrick Meißner hinzu. „Mit einer Förderlizenz von der DNL-Mannschaft des ESVK ausgestattet, war er für uns ja bereits spielberechtigt. Er ist ein sehr cleverer Spieler, der trotz seines jungen Alters eine sehr gute Übersicht hat und intuitiv oft richtig antizipiert. Wir freuen uns, dass er nun fest ins Team wechselt und darauf, Ihn bei seinen Entwicklungsschritten begleiten zu können“.

Hey, schön dass Du nun fest zur Mannschaft gehörst! Erzähl‘ mal: warum Eishockey – wie kam es denn dazu?

Louis: „Meine Eltern hielten es für eine gute Idee Eislaufen zu lernen und haben mich in der Laufschule angemeldet. Und so hat eins zum anderen geführt.“

Was machst Du, wenn Eishockey nicht gerade Deinen Tag füllt?

Louis: „Ich unternehme gerne etwas mit Freunden oder Familie, reise gerne und mache natürlich auch viel Sport.“

Was war Dein bisher prägendster Moment im Sport?

Louis: „Dass ich die Möglichkeit hatte für die U16-Nationalmannschaft Deutschlands zu spielen.“

Wie sind Deine Erwartungen und Ziele an die kommende Saison?

Louis: „Natürlich möglichst viele Spiele gewinnen, um oben in der Tabelle mitzuspielen. Außerdem will ich mich gut ins Team einbringen und mein Bestes geben.“

Auf welche Begegnung, welchen Spieler oder welches Team freust Du Dich besonders?

Louis: „Besonders auf die Begegnungen gegen Buchloe, weil einige meiner alten Teamkameraden aus der DNL dort spielen – aber grundsätzlich freue ich mich auf alle Spiele!“

Fester Teil der DEVILS zu werden – warum passt das genau jetzt für Dich?

Louis: „Ich bin ja bereits letzte Saison hier mit aufgelaufen und habe mich im Team sehr wohlgefühlt! Dazu finde ich das Konzept, welches hier verfolgt wird, sehr ansprechend. Es passt einfach!“