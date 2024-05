Zwei weitere junge Spieler bleiben bei den Eisadlern!

Dortmund. (PM Eisadler) Die Personalplanungen der Eisadler nehmen weiter Gestalt an, denn die Verteidiger Robin Poberitz und Jan Wiechert werden auch in der kommenden...

Dortmund. (PM Eisadler) Die Personalplanungen der Eisadler nehmen weiter Gestalt an, denn die Verteidiger Robin Poberitz und Jan Wiechert werden auch in der kommenden Saison das Trikot der Eisadler Dortmund tragen.

Dabei geht der 22-Jährige Robin Poberitz, der aus dem Iserlohner Nachwuchs kam, bereits in seine vierte Spielzeit an

der Strobelallee und hat sich mittlerweile bei bisher 63 Einsätzen zu einer festen Größe in der Dortmunder Defensive entwickelt.

„Robin war von Beginn an ein fester Bestandteil unserer Planungen. Trotz seiner geringen Körpergröße fährt er unangenehme Checks, hat zudem eine gute Technik. Er gehört läuferisch zu den besten Verteidigern der Liga und wird in der kommenden Saison eine noch wichtigere Rolle in unserem Kader spielen“, so der sportliche Leiter Matthias Potthoff.

Der 21-Jährige Jan Wiechert kam im letzten Sommer aus dem Düsseldorfer Nachwuchs zu den Eisadlern und bestritt seine erste Saison im Seniorenbereich und zeigte dabei eine kontinuierliche Entwicklung, die er nun konsequent fortsetzen will.

Auch dazu Matthias Potthoff: „Jan machte bei uns in der letzten Saison seine ersten Schritte im Seniorenbereich. Er wird durch mehr Spielanteile an Erfahrung dazu gewinnen. Er bringt eine beachtliche Körpergröße aufs Eis, eine mit dem Schläger vorhandene gute Reichweite. Jan bringt alles mit um ein sehr guter Verteidiger in der Regionalliga zu werden, wenn er seinen Körper noch konsequenter einsetzt.“