Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Lausitzer Füchse Zwei weitere Heim-Vorbereitungsspiele der Füchse gegen Katowice und Dresden
Lausitzer Füchse

Zwei weitere Heim-Vorbereitungsspiele der Füchse gegen Katowice und Dresden

11. Juni 20261 Mins read70
Share
Starting Six Lausitzer Füchse - © Sportfoto-Sale (DR)
Share

Weißwasser O./L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse haben weitere Termine ihrer Vorbereitung auf die DEL2-Saison 2026/27 festgelegt.

Mit GKS Katowice und den Dresdner Eislöwen warten auf die Mannschaft von Headcoach Christof Kreutzer zwei anspruchsvolle Gegner, die wichtige Erkenntnisse für die bevorstehende Spielzeit liefern sollen.

Polnischer Spitzenclub zu Gast in Weißwasser

Am Freitag, den 28. August 2026, empfangen die Lausitzer Füchse um 19:30 Uhr den polnischen Spitzenclub GKS Katowice in der Eisarena Weißwasser.
Der Traditionsverein gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Mannschaften Polens. Mehrere nationale Meisterschaften sowie wiederholte Teilnahmen an der Champions Hockey League unterstreichen die sportliche Qualität des Clubs. Bereits im Jahr 2023 standen sich beide Mannschaften in der Saisonvorbereitung gegenüber. Damals waren die Lausitzer Füchse zu Gast in Polen, nun kommt es erstmals zu einem Wiedersehen in Weißwasser.

Erstes Derby der neuen Saison

Am Freitag, den 4. September 2026, steht schließlich das erste Derby der neuen Saison auf dem Programm. In der Eisarena Weißwasser empfangen die Blau-Gelben die Dresdner Eislöwen.
Die Begegnung gegen den DEL2-Konkurrenten verspricht nicht nur eine besondere Atmosphäre, sondern wird auch eine wichtige Standortbestimmung wenige Tage vor dem Beginn der Punktspielsaison sein.

„Mit Katowice und Dresden haben wir zwei Gegner, die uns auf unterschiedliche Weise fordern werden. Genau solche Spiele brauchen wir in der Vorbereitung, um als neu zusammengestellte Mannschaft weiter zusammenzuwachsen und unseren Leistungsstand zu überprüfen. Die Partien werden uns wichtige Erkenntnisse für den Saisonstart liefern“, sagt Füchse-Cheftrainer Christof Kreutzer.
Informationen zum Ticketverkauf für die Vorbereitungsspiele werden die Lausitzer Füchse zu einem späteren Zeitpunkt über ihre offiziellen Kanäle bekanntgeben.

Die weiteren Vorbereitungstermine im Überblick

Freitag, 28.08.2026 | 19:30 Uhr Lausitzer Füchse – GKS Katowice (Eisarena Weißwasser)
Freitag, 04.09.2026 | 19:30 Uhr Lausitzer Füchse – Dresdner Eislöwen (Eisarena Weißwasser)

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
102
Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus?


Share
Previous post Blue Devils verabschieden Manuel Edfelder

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Lausitzer FüchseTransfer-News

Offensivstarker Verteidiger für die Füchse – Connor Hannon checkt in Weißwasser ein

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse verstärken ihre Defensive mit einem offensivstarken...

By3. Juni 2026
Lausitzer FüchseTransfer-News

Lausitzer Füchse verpflichten dänischen Nationalspieler

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse haben den nächsten wichtigen Neuzugang für...

By28. Mai 2026
Lausitzer Füchse

Lausitzer Füchse schaffen wichtige Grundlage für die DEL2-Saison 2026/2027

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse haben ihre Lizenzunterlagen für die DEL2-Spielzeit...

By22. Mai 2026
Lausitzer FüchseTransfer-News

21-jähriger Verteidiger wechselt aus Freiburg nach Weißwasser

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Mit Samuel Schindler begrüßen die Lausitzer Füchse einen weiteren...

By18. Mai 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten