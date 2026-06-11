Zwei weitere Heim-Vorbereitungsspiele der Füchse gegen Katowice und Dresden

Weißwasser O./L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse haben weitere Termine ihrer Vorbereitung auf die DEL2-Saison 2026/27 festgelegt.

Mit GKS Katowice und den Dresdner Eislöwen warten auf die Mannschaft von Headcoach Christof Kreutzer zwei anspruchsvolle Gegner, die wichtige Erkenntnisse für die bevorstehende Spielzeit liefern sollen.

Polnischer Spitzenclub zu Gast in Weißwasser

Am Freitag, den 28. August 2026, empfangen die Lausitzer Füchse um 19:30 Uhr den polnischen Spitzenclub GKS Katowice in der Eisarena Weißwasser.

Der Traditionsverein gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Mannschaften Polens. Mehrere nationale Meisterschaften sowie wiederholte Teilnahmen an der Champions Hockey League unterstreichen die sportliche Qualität des Clubs. Bereits im Jahr 2023 standen sich beide Mannschaften in der Saisonvorbereitung gegenüber. Damals waren die Lausitzer Füchse zu Gast in Polen, nun kommt es erstmals zu einem Wiedersehen in Weißwasser.

Erstes Derby der neuen Saison

Am Freitag, den 4. September 2026, steht schließlich das erste Derby der neuen Saison auf dem Programm. In der Eisarena Weißwasser empfangen die Blau-Gelben die Dresdner Eislöwen.

Die Begegnung gegen den DEL2-Konkurrenten verspricht nicht nur eine besondere Atmosphäre, sondern wird auch eine wichtige Standortbestimmung wenige Tage vor dem Beginn der Punktspielsaison sein.

„Mit Katowice und Dresden haben wir zwei Gegner, die uns auf unterschiedliche Weise fordern werden. Genau solche Spiele brauchen wir in der Vorbereitung, um als neu zusammengestellte Mannschaft weiter zusammenzuwachsen und unseren Leistungsstand zu überprüfen. Die Partien werden uns wichtige Erkenntnisse für den Saisonstart liefern“, sagt Füchse-Cheftrainer Christof Kreutzer.

Informationen zum Ticketverkauf für die Vorbereitungsspiele werden die Lausitzer Füchse zu einem späteren Zeitpunkt über ihre offiziellen Kanäle bekanntgeben.

Die weiteren Vorbereitungstermine im Überblick

Freitag, 28.08.2026 | 19:30 Uhr Lausitzer Füchse – GKS Katowice (Eisarena Weißwasser)

Freitag, 04.09.2026 | 19:30 Uhr Lausitzer Füchse – Dresdner Eislöwen (Eisarena Weißwasser)

102 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro