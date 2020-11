Zwei weitere FÃ¶rderlizenzen fÃ¼r die Rostock Piranhas

Rostock. (PM Piranhas) Der Kooperationspartner aus Weißwasser, die Lausitzer Füchse, hat 2 weitere Spieler mit einer Förderlizenz für die Piranhas ausgestattet. Für das Tor...

Rostock. (PM Piranhas) Der Kooperationspartner aus Weißwasser, die Lausitzer Füchse, hat 2 weitere Spieler mit einer Förderlizenz für die Piranhas ausgestattet.

Für das Tor wurde noch Nils Velm lizensiert, der bereits im Nord-Ost-Pokal gegen Crimmitschau im Tor der Piranhas stand. Damit können die Piranhas mit insgesamt 4 Torhütern planen. Für den Sturm wurde der Spieler Stephane Döring nachlizensiert. Stephane hat in der bisherigen Saison 4 Einsätze in der DEL 2 (1 Tor) und 5 Einsätze in der U23 der Lausitzer Füchse (6 Tore, 11 Vorlagen)

Die Piranhas heißen auch diese beiden Jungs herzlich willkommen in der Schillingallee und freuen uns auf eine spannende Saison mit ihnen.