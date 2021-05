Zwei weitere einheimische LeistungstrÃ¤ger der EA Schongau haben verlÃ¤ngert

Schongau. (PM Mammuts) Beide Spieler des Jahrgangs 1995 haben gemeinsam bei der EA Schongau das Eishockey erlernt und gehören nun im besten Eishockeyalter zum...

Schongau. (PM Mammuts) Beide Spieler des Jahrgangs 1995 haben gemeinsam bei der EA Schongau das Eishockey erlernt und gehören nun im besten Eishockeyalter zum Rückgrat des Bayernligateams.

Stürmer Simon Maucher geht nun schon in seine 7. Saison im Bayernligateam, auch wenn die 6. Saison nur wenige Spieltage, verletzungsbedingt für Simon genau gesagt nur 5 bedeutet hatte.

Der 25-jährige Angreifer gehört dabei nicht zu den Spielern, die man an den Scorerpunkten messen muss, deren Arbeit auf dem Eis und der Kabine aber enorm wichtig für die Funktion des Teams sind.

Talent hatte Simon schon von klein auf und so wundert nicht, dass er bereits als 16-Jähriger in der Saison 2011/12 sein Debüt in den Seniorenteams der EAS gab. Danach folgten allerdings Jahre in der „Fremde“. DNL in Füssen, bzw. EC Peiting (DNL 2), ehe er 2015 zur EAS zurückkehrte und mit dem Team in die Bayernliga aufstieg. Hier gehört er seitdem zu einem wichtigen Bestandteil des Teams.

Die gleichen Wurzeln hat auch der gleichaltrige Verteidiger Daniel Holzmann, der dann im Jugendalter nach Peiting wechselte (Juniorenbundesliga bzw. DNL 2) und es beim Nachbarn auch zum Einsatz in der Oberliga brachte. Dennoch wechselte in der Saison 2015/16 zu seinem Heimatverein zurück, wo der 1,90 m große Defensivspieler mit seinen läuferischen und technischen Fähigkeiten auch immer wieder in der Offensive für Gefahr sorgt.

Wegen seiner Meisterausbildung wäre die Saison 2020/21 für Daniel Holzmann sowieso nur mit Einschränkungen möglich gewesen. Dennoch konnte der Abwehrspieler 4 der 6 absolvierten Spiele für die EAS bestreiten und seiner Scorerliste immerhin weitere 4 Torvorlagen gutschreiben.

Bei beiden war es schon früh nach der abgebrochenen Saison klar, dass sie auch 2021/22 wieder das Dress ihres Heimatvereins in der Bayernliga tragen werden.