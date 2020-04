Zwei weitere „echte“ Schongauer sagen bei den Mammuts zu

Schongau. (PM Mammuts) Simon Maucher und Jonas Lautenbacher gehören auch 2020 zum Team der Mammuts. Beide Spieler haben einst bei der EAS das Eishockey...

Schongau. (PM Mammuts) Simon Maucher und Jonas Lautenbacher gehören auch 2020 zum Team der Mammuts.

Beide Spieler haben einst bei der EAS das Eishockey erlernt und gehören nun zu den Leistungsträgern im Bayernligateam. So sind die beiden Vertragsverlängerungen ganz wichtige Bausteine im Team 2020 der Mammuts.

Jonas Lautenbacher kehrte in der Saison 2019 nach Zeiten in Kaufbeuren (DNL und DEL 2) und dem EC Peiting (Oberliga) im Vorjahr zur EAS zurück und gehörte gleich zu den Stützen in der zweiten Angriffsformation des Bayernligateams. Durch die zahlreichen Ausfälle im Kader wechselten aber auch ständig seine Sturmpartner und am Ende der Saison half der 24-jährige Angreifer sogar vermehrt in der Abwehr der Mammuts aus.

Mit insgesamt 21 Punkten – davon 9 Tore aus 34 Punktspielen war Jonas Lautenbacher teamintern nach Jakub Muzik zweitbester Scorer der EAS.

Simon Maucher ist nun schon seit Jahren fester Bestandteil des Teams und geht nun schon in seine 6. Saison im Kader der Mammuts.

Dabei gehört der 24-jährige Angreifer sicher nicht zu den Spielern die man an Scorerpunkten messen kann. Wie wichtig er für die Mannschaft ist, sah man als er unter der Saison verletzungsbedingt über 2 Monate pausieren musste.

Gleich nach seiner Rückkehr ins Team in der Abstiegsrunde sorgte er für einen sichtlichen Aufschwung im Angriff. Und diesmal sogar in Punkten erkennbar, als er in nur 5 Partien gleich 9 seiner insgesamt 13 Scorerpunkte (4 Tore) verbuchen konnte.

Bei beiden jungen Stürmer war es schon gleich nach Saisonende klar, dass sie auch 2020/21 wieder das Dress ihres Heimatvereins in der Bayernliga tragen werden.

Dass diese beiden wichtigen Personalien schon frühzeitig über die Bühne gingen freut nicht nur Schongaus Teammanager Martin Resch.