Zwei weitere BestÃ¤tigungen im Sturm der Broncos

Sterzing. (PM Broncos) Die Wipptal Broncos geben hocherfreut die Vertragsverlängerungen mit den beiden Stürmern Markus Gander und Tommy Gschnitzer bekannt.

Markus Gander ist unter den einheimischen Stürmern die Säule schlechthin. Seit seiner Rückkehr im Jahr 2020 sammelte Gander in den letzten beiden Saisonen 35 Tore und 50 Assists (85 Punkte).

Zuvor spielte Gander bis 2012 bei den Broncos, bevor er zum HC Bozen wechselte. Dort sammelte der gebürtige Sterzinger zwei EBEL-Titel und kehrte zur Saison 2018/19 zurück in die AlpsHL, wo er beim HC Pustertal unterschrieb. Nach eineinhalb Jahren beim HCP wechselte Gander noch für ein paar Monate zu Cortina, bevor Gander zur Saison 2020/21 zu seinem Heimatclub zurückkehrte. Auch in der letzten Saison wusste der Stürmer zu überzeugen und sammelte in 42 Partien genau so viele Punkte (42).

Tommy Gschnitzer wurde am 17. November 1997 geboren und gehört mittlerweile zu den besten einheimischen Stürmern bei den Broncos. In der Saison 2020/21 ging sein Stern richtig auf, als er 16 Punkte erzielen konnte. In der letzten Saison hatte Gschnitzer mit Verletzungssorgen zu kämpfen und kam in der gesamten Saison auf lediglich 18 Einsätze. Der kleine und wendige Stürmer wird auch heuer wieder für viel Wirbel im Sturm sorgen und mit seiner genialen Übersicht für einige Zauberpässe verantwortlich sein.