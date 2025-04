Zwei weitere Akteure verlassen den EHC KÃ¶nigsbrunn

Königsbrunn. (PM EHC) Nach dem Gewinn der Vizemeisterschaft arbeiten die Verantwortlichen des EHC Königsbrunn schon am Kader für die kommende Saison.

Am Wochenende gab der Verein zwei weitere Abgänge bekannt, mit Mika Reuter und David Blaschta verlassen zwei zuverlässige Akteure die Brunnenstädter.

Der 27-jährige Mika Reuter wechselte 2023 aus Landsberg zum EHC Königsbrunn. Dort konnte er von Beginn an überzeugen, seine Statistik kann sich sehen lassen. In 82 Partien für die Brunnenstädter konnte er insgesamt 113 Scorerpunkte erzielen und zählte damit zu den Top-Scorern in der Mannschaft. Als Mann für die wichtigen Tore zeigte er immer Nervenstärke und konnte durch sein großes Spielverständnis überzeugen. Dank seiner läuferischen Qualität und seinem brandgefährlichen Schuss sorgte er immer für viel Unruhe vor dem gegnerischen Tor. Mit ihm verlässt ein Führungsspieler den EHC, Coach Bobby Linke verliert ihn nur ungern:

„Mika hatte zwei tolle Jahre bei uns und ich glaube, dass ihm die „frische Luft“ gutgetan hat. Natürlich bedauern wir seinen Abgang, aber es hat ja keine sportlichen Gründe. Er hinterlässt sportlich und vor allem charakterlich eine große Lücke in unserer Kabine, aber wir haben vollstes Verständnis für seinen Wechsel. In besonderer Erinnerung bleiben seine wichtigen Tore in der Finalserie gegen Peißenberg, vor allem sein herausragend verwandelter Penalty, der das Tor zum Titel 2024 aufgestoßen hat. Bleibt Mika gesund, kann sich sein neuer Verein auf einen tollen Spieler und Menschen freuen.“

Als weiteren Abgang vermeldete Königsbrunn den 26-jährigen Goalie David Blaschta, nach insgesamt 33 absolvierten Partien für die Brunnenstädter endet nun für ihn sein Engagement beim EHC. Trotz starker Leistungen kam er nur zu wenigen Einsätzen im Tor, nun will er sich bei einem neuen Verein beweisen und dort durchsetzen. Auch neben dem Eis machte er durch seine besonnene Art eine gute Figur und stellte sich immer bedingungslos in den Dienst der Mannschaft. Bobby Linke erinnert sich gerne an seine Einsätze in wichtigen Partien für den EHC:

„David war in den letzten zwei Jahren unser Backup und hat hier einen tollen Job erledigt. Er ist ein sehr ruhiger und zuverlässiger Teamkamerad, der immer mit Leistung überzeugen konnte, wenn sein Team ihn gebraucht hat. Speziell in den Play-offs 2024 musste er für Stefan Vajs in wichtigen Momenten das Tor hüten und hat seiner Mannschaft so die Chance gegeben, den Titel 2024 zu holen. Sowohl für David als auch für uns ist es aber an der Zeit, einen neuen Impuls zu setzen. Ich kann David nicht die Einsatzzeiten geben, die er sich verdient und die er auch für sich beansprucht. Für ihn hoffe ich, dass er bei einem anderen Bayernligisten eine faire Chance und mehr Einsatzzeiten bekommen kann!“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV