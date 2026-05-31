Zwei weitere Abwehrstützen verlängern am Pulverturm

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers haben zwei weitere Personalien für die Saison 2026/27 geklärt: Die Verteidiger Alex Green und Stephan Daschner werden auch weiterhin für die Niederbayern auflaufen.

Alex Green geht damit in seine dritte Spielzeit im Tigers-Trikot. Der 27-jährige Rechtsschütze wechselte zur Saison 2024/25 aus Nordamerika nach Straubing und brachte bereits Erfahrung aus der AHL sowie der NCAA mit. Der gebürtige US-Amerikaner aus Chicago wurde im NHL Draft 2018 in der vierten Runde an Position 121 von den Tampa Bay Lightning ausgewählt. In der abgelaufenen PENNY DEL-Hauptrunde absolvierte Green 51 Partien und verbuchte dabei acht Tore sowie 14 Vorlagen. In den Playoffs steuerte er in sechs Einsätzen einen weiteren Assist bei.

Stephan Daschner bleibt ebenfalls am Pulverturm. Der 37-jährige Verteidiger absolvierte bereits in den Spielzeiten 2006/07 und 2007/08 erste Partien für die Straubing Tigers und kehrte zur Saison 2018/19 nach Niederbayern zurück. In der kommenden Saison geht der gebürtige Ingolstädter damit in seine neunte Spielzeit am Stück im Tigers-Trikot. In der PENNY DEL stand Daschner bislang 341-mal für Straubing auf dem Eis. In der Saison 2025/26 kam der Rechtsschütze in 43 Hauptrundenspielen auf 13 Scorerpunkte.

Sportlicher Leiter Jason Dunham sagt zu den Vertragsverlängerungen: „Greener hat in der vergangenen Saison gezeigt, welchen Einfluss er auf unser Spiel haben kann. Er bringt Größe, einen guten ersten Pass und einen gefährlichen Schuss mit, spielt mit Härte und hat sich bei uns weiter stabilisiert. Stephan ist ein sehr erfahrener Verteidiger, der unsere Liga und unseren Club bestens kennt. Er gibt uns Ruhe, Verlässlichkeit und ist auch innerhalb der Kabine eine wichtige Stimme. Deshalb freuen wir uns sehr, dass beide weiterhin für uns spielen.“

Damit stehen zwei weitere Verteidiger im Kader der Straubing Tigers für die kommende Saison.