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SC ForstTransfer-News

Zwei weitere Abgänge beim SC Forst

12. Juni 20261 Mins read57
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Forst. (PM SCF) Die SC Forst Nature Boyz müssen in der kommenden Saison auf Tobias Hoferer und Daniel Hilgner verzichten.

Tobias Hoferer wird in der kommenden Saison nicht für den SC Forst auflaufen und pausiert seine Eishockeykarriere. Der Stürmer mit der Nummer 67 war seit der vergangenen Saison Teil der Nature Boyz und absolvierte 23 Spiele. Dabei erzielte er sechs Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor. Künftig wird er seinen Fokus auf den Kampfsport legen.

Auch Torhüter Daniel Hilgner wird in der kommenden Spielzeit nicht mehr das Tor der Nature Boyz hüten. Der 31-Jährige war seit 2020 beim SC Forst und damit sechs Saisons lang Teil der Mannschaft. Unsere Nummer 44 war über all die Jahre immer zur Stelle, wenn man ihn gebraucht hat, und unterstützte das Team stets zuverlässig.

Die SC Forst Nature Boyz bedanken sich bei Tobias Hoferer und Daniel Hilgner für ihren Einsatz und wünschen beiden für die Zukunft alles Gute. Beim SC Forst sind sie auch weiterhin jederzeit herzlich willkommen.

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