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ESV KaufbeurenTransfer-News

Zwei weitere Abgänge beim ESVK

5. Mai 20261 Mins read66
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ESVK Symbolfoto - © Sportfoto-Sale (DR)
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Kaufbeuren. (PM ESVK) Mit Stürmer Martin Kaaz und Torhüter Clemens Schulz verabschiedet der ESV Kaufbeuren zwei Spieler, die zur abgelaufenen Saison hauptsächlich zum Stammpersonal der U20-Mannschaft gehörten, aber auch für den Spielbetrieb der DEL2-Mannschaft gemeldet waren.

Beide Spieler sind aufgrund ihres Alters nicht mehr für unsere U20-Mannschaft spielberechtigt und werden sich somit neuen Vereinen anschließen.

Martin Kaaz kam auf sechs Einsätze für die Joker in der DEL2, während Torhüter Clemens Schulz beim Auswärtsspiel in Bietigheim im Schlussdrittel seinen ersten Einsatz in der DEL2 absolvieren konnte. Wir bedanken uns bei beiden für ihren Einsatz im Trikot des ESVK und wünschen ihnen für ihre private sowie sportliche Zukunft nur das Allerbeste.

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