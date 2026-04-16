Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord Saale Bulls Halle Zwei weitere Abgänge bei den Saale Bulls Halle
Saale Bulls HalleTransfer-News

Zwei weitere Abgänge bei den Saale Bulls Halle

16. April 20261 Mins read62
Share
Nicolas Cornett - © Philipp Behrendt / Alte Waschfabrik
Share

Halle. (PM Saale Bulls) Mit Nicolas Cornett und Erik Gollenbeck verabschieden die Saale Bulls zwei weitere Akteure aus dem letztjährigen Kader.

Der Verein hat entschieden, die Verträge beider Spieler nicht zu verlängern.

Der 26-jährige Cornett stieß im vergangenen Sommer zu den Saale Bulls, für die er in der abgelaufenen Saison, als einziger Spieler, alle Partien inklusive der Vorbereitung absolvierte. Neben den sechs Testspielen streifte sich der gebürtige Nürnberger in 51 Pflichtspielen das Bulls-Trikot über, in dem der Linksschütze fünfmal als Torschütze in Erscheinung trat (einmal zur Führung, ein Empty-Net) und zwölf weitere Treffer vorbereitete.

Insgesamt 134-mal schnürte Erik Gollenbeck die Schlittschuhe für ein Pflichtspiel der Saale Bulls. Nach seiner ersten Saison in Halle 2021/22, in der der etatmäßige Angreifer zum Verteidiger umgeschult wurde, kehrte der gebürtige Werdauer nach zwei Jahren im Sommer 2024 an die Saale zurück und ließ seine Spielzeiten Nummer zwei und drei für Halle folgen. Im Trikot mit der Nummer 41 erzielte der siebenmalige Bulls-Kapitän 15 Treffer (neun in Über-, einen in Unterzahl, einen zur Führung, vier zum Sieg) und legte 39 weitere Tore auf.

Der MEC Halle 04 bedankt sich bei Nicolas Cornett und Erik Gollenbeck für die im Bulls-Trikot gezeigten Leistungen und wünscht beiden Spielern auf deren sportlichen wie privaten Lebenswegen alles erdenklich Gute. (Jy)

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
674
Wer wird DEL Champion 2026?

Share
Previous post Vier Spieler verlassen den ESV Kaufbeuren auf eigenen Wunsch

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
ESV KaufbeurenTransfer-News

Vier Spieler verlassen den ESV Kaufbeuren auf eigenen Wunsch

Kaufbeuren. (PM ESVK) Die Planungen des Mannschaftskaders für die kommende Spielzeit 2026/2027...

By16. April 2026
Iserlohn RoostersTransfer-News

Peter Spornberger wird ein Rooster

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters verpflichten zur kommenden Spielzeit den italienischen...

By16. April 2026
Tölzer LöwenTransfer-News

Tölzer Löwen verzeichnen weiteren Abgang

Bad Tölz. (PM Löwen / PS) Ludwig Nirschl wird in der kommenden...

By16. April 2026
EHC BielTransfer-News

Rückkehr nach Biel: Dario Trutmann unterschreibt bis 2028

Biel. (PM EHC) Der EHC Biel freut sich, die Rückkehr von Dario...

By16. April 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten