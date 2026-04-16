Zwei weitere Abgänge bei den Saale Bulls Halle

Halle. (PM Saale Bulls) Mit Nicolas Cornett und Erik Gollenbeck verabschieden die Saale Bulls zwei weitere Akteure aus dem letztjährigen Kader.

Der Verein hat entschieden, die Verträge beider Spieler nicht zu verlängern.

Der 26-jährige Cornett stieß im vergangenen Sommer zu den Saale Bulls, für die er in der abgelaufenen Saison, als einziger Spieler, alle Partien inklusive der Vorbereitung absolvierte. Neben den sechs Testspielen streifte sich der gebürtige Nürnberger in 51 Pflichtspielen das Bulls-Trikot über, in dem der Linksschütze fünfmal als Torschütze in Erscheinung trat (einmal zur Führung, ein Empty-Net) und zwölf weitere Treffer vorbereitete.

Insgesamt 134-mal schnürte Erik Gollenbeck die Schlittschuhe für ein Pflichtspiel der Saale Bulls. Nach seiner ersten Saison in Halle 2021/22, in der der etatmäßige Angreifer zum Verteidiger umgeschult wurde, kehrte der gebürtige Werdauer nach zwei Jahren im Sommer 2024 an die Saale zurück und ließ seine Spielzeiten Nummer zwei und drei für Halle folgen. Im Trikot mit der Nummer 41 erzielte der siebenmalige Bulls-Kapitän 15 Treffer (neun in Über-, einen in Unterzahl, einen zur Führung, vier zum Sieg) und legte 39 weitere Tore auf.

Der MEC Halle 04 bedankt sich bei Nicolas Cornett und Erik Gollenbeck für die im Bulls-Trikot gezeigten Leistungen und wünscht beiden Spielern auf deren sportlichen wie privaten Lebenswegen alles erdenklich Gute. (Jy)