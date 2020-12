Zwei weitere AbgÃ¤nge bei den Krefeld Pinguinen

Krefeld. (PM Pinguine) Mike Schmitz und die Krefeld Pinguine gehen getrennte Wege. Der 25-jährige verlässt Krefeld, nachdem er in den vergangenen fünf Jahren zum...

Krefeld. (PM Pinguine) Mike Schmitz und die Krefeld Pinguine gehen getrennte Wege.

Der 25-jährige verlässt Krefeld, nachdem er in den vergangenen fünf Jahren zum DEL-Kader gehörte und seit seiner Bambini-Zeit den Pinguine-Dress des KEV trug. In der vergangenen Spielzeit schaffte es Mike auf zwei Tore in 51 Spielen, sammelte davor neben seinen regelmäßigen DEL-Einsätzen auch unter anderem in der DEL2 und Oberliga viel Spielpraxis

„Seine Einstellung ist vorbildlich und er hat sich stets in den Dienst der Mannschaft gestellt,“ erklärt KEV-Geschäftsführer Sergey Saveliev. „Wir wünschen Mike alles Gute und bedanken uns bei ihm für die harte Arbeit der letzten Jahre.“

Auch Alexander Boyarin verlässt die Krefeld Pinguine auf eigenen Wunsch. Der 19-jährige Stürmer war erst zur neuen Saison in die Seidenstadt gewechselt und kam bislang in der DNL- sowie der Oberliga-Mannschaft zu insgesamt fünf Einsätzen, bei denen er ein Tor und einen Assist erzielte.

Boyarin wurde in Berlin geboren und durchlief Nachwuchsmannschaften in Moskau, ehe er über Schweden letztes Jahr in Berlin bereits in der DNL spielte.

Noch nicht offiziell bestätigt sind die neuen Klubs der beiden Spieler. Mike Schmitz wird mit dem Herner EV in Verbindung gebracht. Boyarin soll es nach Kassel ziehen.