Zwei von fÃ¼nf DebÃ¼tanten scoren â€“ Ã–sterreich besiegt Ungarn 4:1

Oslo. (PM Ã–EHV) Auftakt nach MaÃŸ fÃ¼r die Ã–EHV-Auswahl beim Drei-Nationen-Turnier in Oslo (NOR).

Nach 0:1-RÃ¼ckstand sorgte zunÃ¤chst RÃ¼ckkehrer Benjamin Nissner in der 17. Minute nach perfekter Vorlage von Vinzenz Rohrer fÃ¼r den verdienten Ausgleich. Im Mitteldrittel bediente schlieÃŸlich Nissner Rohrer ideal zum 2:1. DebÃ¼tant Johannes Neumann erhÃ¶hte in der 56. mit einem satten Schuss ins rechte Eck auf 3:1 und Lenz Moosbrugger stellte mit seinem Treffer ins leere Tor den 4:1-Endstand her. Samstag 16:00 Uhr spielt man gegen Gastgeber Norwegen um den Turniersieg.

FÃ¼nf DebÃ¼tanten, Altersdurchschnitt 24,8 Jahre â€“ einmal mehr trug der Mut von Head Coach Roger Bader, junge Spieler ins kalte Wasser zu werfen, FrÃ¼chte. In einer von vielen Strafen in den ersten 40 Minuten geprÃ¤gten Partie, prÃ¤sentierte sich Ã–sterreich im Penaltykilling aggressiv. Auch wenn unsere Nachbarn ihr zweites Powerplay in der 6. Minute zur 1:0 FÃ¼hrung nutzen konnten, so lieÃŸ man insgesamt den Gegner in Unterzahl kaum zum Torschuss kommen.

Ã–sterreich Ã¼bernahm sukzessive die Kontrolle Ã¼ber das Spiel und nach idealer Vorlage von Vinzenz Rohrer erzielte Benjamin Nissner bei seinem Nationalteam-Comeback in der 17. Minute den verdienten Ausgleichstreffer.

Umgekehrt agierten die beiden im Powerplay im Mitteldrittel. Nissner sah Rohrer frei stehen, bediente seinen Kollegen, der unhaltbar zum 2:1 abzog. Aus der zweiten Pause zurÃ¼ck, zeigte sich Ungarn wieder aggressiver. Ã–sterreich Ã¼berstand diese Phase, kreierte weiter Chancen. Und eine davon nutzte Johannes Neumann, der das U20-Nationalteam im Dezember bei der WM Division IA als KapitÃ¤n anfÃ¼hrte, mit einem satten Schuss ins rechte Eck zum 3:1.

In der Schlussphase zog Ungarn den Torwart, wodurch sich ein weiterer DebÃ¼tant in die TorschÃ¼tzenliste eintragen konnte. Lenz Moosbrugger sorgte ins leere Tor fÃ¼r den 4:1-Endstand.

Head Coach Roger Bader: â€žDas war heute ein sehr gute, solide Leistung, mit der ich sehr zufrieden bin. Ich bin stolz darauf, dass wir mit dieser jungen Mannschaft heute so gut performen konnten. Wir haben zehn Minuten gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Da hat man gemerkt, dass Ungarn bereits ein Spiel absolviert hat und im Rhythmus war. Ãœber alle vier Linien hinweg hatten wir eine gute Energie, spielten ein gutes Penaltykilling und Powerplay. Aus meiner Sicht, haben wir heute verdient gewonnen. Norwegen schÃ¤tze ich stÃ¤rker ein als Ungarn, auch wenn sie gestern erst in der Overtime gewonnen haben. Die Halle soll gut besucht sein und das freut uns. Wir haben nicht viel Zeit zu regenerieren, freuen uns aber vor allem darauf, den nÃ¤chsten Schritt zu machen.â€œ

Februar Break 2026

Drei-Nationen-Turnier/European Cup of Nations, Oslo (NOR)

Spielplan

Ã–sterreich vs. Ungarn 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Fr. 6. Februar 2026, 19:00 Uhr

TorschÃ¼tzen Ã–sterreich: Benjamin Nissner (17.), Vinzenz Rohrer (33./PP), Johannes Neumann (56.), Lenz Moosbrugger (57./EG)

TorschÃ¼tze Ungarn: Istvan Terbocs (6./PP)

Norwegen vs. Ã–sterreich

Sa., 7. Februar 2026, 16:00 Uhr

