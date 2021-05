Zwei VertragsverlÃ¤ngerungen bei den Blue Devils â€“ erste Termine fÃ¼r die Vorbereitung stehen fest

Weiden. (PM Blue Devils) Die Kaderplanung der Blue Devils Weiden für die Oberligasaison 2021/2022 geht weiter. Jetzt haben die Oberpfälzer mit zwei bewährten Kräften...

Weiden. (PM Blue Devils) Die Kaderplanung der Blue Devils Weiden für die Oberligasaison 2021/2022 geht weiter.

Jetzt haben die Oberpfälzer mit zwei bewährten Kräften die Verträge verlängert: Verteidiger Adam Schusser und Stürmer Philipp Siller werden auch unter dem neuen Headcoach Sebastian Buchwieser zum Kader der Weidener gehören.

Angreifer Philipp Siller ist ein echtes Eigengewächs und gehört schon seit 2013 ununterbrochen zum Kader der ersten Mannschaft. 273 Oberliga-Spiele in blau-weiß hat der 24-Jährige bereits auf dem Buckel. In den vergangenen acht Jahren konnte der schnelle Rechtsschütze 122 Scorerpunkte beisteuern. Ken Latta, der sportliche Leiter der Blue Devils, hält viel von Siller: „Ich hoffe, dass er gesund bleibt und an seine gezeigten Leistungen anknüpfen kann. Dann kann er mit seiner Schnelligkeit wertvoll für unser Spiel sein.“

Auch vom Abwehrhünen Adam Schusser erwartet Latta einiges: „Wenn er konstant sein Potenzial abruft, ist er mit seiner enormen Fitness und körperlichen Präsenz ein wichtiger Bestandteil unserer Defensive.“ Der 30-jährige Deutsch-Tscheche ist 2017 vom EHV Schönheide nach Weiden gekommen und geht somit in seine fünfte Saison für die Blue Devils. Zuvor konnte er schon höherklassige Erfahrungen in seinem Heimatland Tschechien und in der DEL2 beim EHC Freiburg sammeln. Für die Blue Devils war Schusser bislang in 174 Partien im Einsatz.

Unterdessen stehen auch die Termine und Gegner für die ersten Vorbereitungsspiele zur kommenden Spielzeit fest. Am 3.9. sind die Blue Devils bei den Hannover Indians zu Gast, zwei Tage später tritt das Team vom Pferdeturm die Reise in die Oberpfalz zum Rückspiel an. Des Weiteren finden zwei Spiele gegen die Bayreuth Tigers aus der DEL2 statt. Am 12.9. kommt es zum Duell im Bayreuther Tigerkäfig, eine Woche später, am 19.9., kommt es in der Hans-Schröpf-Arena zum zweiten Vergleich beider Teams.