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Schönheider WölfeTransfer-News

Zwei Verteidiger verlassen die Schönheider Wölfe

11. August 20262 Mins read111
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Jan Gruß (links) jubelt - © Michelle Gerisch
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Schönheide. (PM Wölfe) Im Zuge der Kaderplanungen für die neue Saison 2026/2027 in der Regionalliga Nordost geben die Schönheider Wölfe zwei Abgänge in der Defensive bekannt.

Jan Gruß und Sean Fischer werden in der kommenden Spielzeit nicht mehr das Trikot der Wölfe tragen.

Nach zehn Spielzeiten endet die Wölfe-Reise von Jan Gruß. Mit ihm verabschiedet sich ein langjähriger und verdienter Spieler aus dem Schönheider Kader. Insgesamt zehn Spielzeiten lief der Verteidiger für die Wölfe auf und gehörte damit über viele Jahre fest zur Mannschaft. Besonders nach seiner schweren Schulterverletzung bewies Jan Gruß großen Willen und viel Durchhaltevermögen. Nachdem er in der Saison 2023/2024 verletzungsbedingt pausieren musste, kämpfte er sich in den vergangenen beiden Spielzeiten noch einmal zurück ins Team und unterstützte die Mannschaft mit seiner Erfahrung und seinem Einsatz. Nun endet die lange gemeinsame Reise.

Die Schönheider Wölfe bedanken sich bei Jan herzlich für zehn Spielzeiten im Wölfe-Trikot, für seinen Einsatz, seine Treue und seinen großen Kampfgeist. Für seinen weiteren Weg wünschen wir ihm und seiner Familie gesundheitlich, beruflich und privat alles erdenklich Gute.

Auch Sean Fischer wird in der kommenden Spielzeit nicht mehr zum Kader der Schönheider Wölfe gehören. Der erfahrene Verteidiger war erst Mitte Januar 2026 aus seinem eigentlichen sportlichen Ruhestand zurückgekehrt und von den Wölfen als zusätzliche Verstärkung für die entscheidende Saisonphase und die Playoffs verpflichtet worden. Trotz der langen Pause stellte sich Sean Fischer noch einmal in den Dienst der Mannschaft und erfüllte seine Aufgabe mit viel Erfahrung, Ruhe und Einsatzbereitschaft. Auch im Alter von 40 Jahren zeigte er, dass auf ihn Verlass ist und machte im Wölfe-Trikot einen guten Job.

Die Schönheider Wölfe bedanken sich bei Sean herzlich dafür, dass er sich noch einmal dieser Herausforderung gestellt und die Mannschaft in einer wichtigen Saisonphase unterstützt hat. Für seine Zukunft wünschen wir ihm und seiner Familie ebenfalls alles erdenklich Gute. Wölfe-Coach Sven Schröder zu den beiden Abgängen: „Danke für Eure Leidenschaft und Leistungen in meinem Team. Besonders Kruste, über all die Jahre hinweg, aber natürlich auch Sean in den drei Monaten. Ich wünsche Euch alles Gute für die Zukunft.“

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