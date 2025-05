Zwei Verteidiger bleiben bei den Eisadlern!

Dortmund. (PM Eisadler) Weiter geht es mit der Kaderplanung bei den Eisadler Dortmund.

So bleiben die Verteidiger Marvin Cohut und Alexander Lauer beim Regionalligisten. Der 20-Jährige Lauer kam im letzten Sommer aus Iserlohn nach Dortmund, kam aber verletzungsbedingt nur auf 23 der insgesamt 30 Saisonspiele. Der 31-Jährige Cohut kam 2015 als Stürmer aus Herne an die Strobelallee, blieb allerdings nur eine Spielzeit. Acht Jahre später kehrte er zu den Eisadlern zurück. Mittlerweile hatte er sich als Verteidiger etabliert. Dass er dann im letzten Sommer noch einmal dem Lockruf der Oberliga nicht widerstehen konnte, war eigentlich nicht vorgesehen. Die Rückkehr an den Gysenberg dauerte aber nicht sehr lange, denn Marvin kehrte noch im Dezember letzten Jahres zurück ins Eissportzentrum Westfalen. Mittlerweile kann er auf 74 Spiele und 64 Scorerpunkte im Adlertrikot zurückblicken und wird frisch verheiratet in die neue Saison gehen. Dazu Gratulation von der Eisadler Familie.

Trainer Ralf Hoja zur Vertragsverlängerung von Cohut: „Marvin gehört bis auf seinen kleinen Ausflug nach Herne im letzten Jahr ja schon ein wenig zum Inventar bei den Eisadlern. Er ist ein überragender Schlittschuhläufer und präsentiert sich immer zuverlässig und verlässlich auf und neben dem Eis. Ich freue mich, dass er eine weitere Saison bei uns bleibt. Er gehört nicht nur in unserem Team zu den absoluten Leistungsträgern und ist auch wegen seiner persönlichen Fitness ein Vorbild für die jungen Spieler in unserem Team.“

Matthias Potthoff, der Sportliche Leiter der Eisadler Dortmund, sagt über Alexander Lauer: „Alex hat in seiner ersten Seniorensaison einen guten Eindruck hinterlassen. Er begann sehr stark, wurde dann durch eine Schulterverletzung ausgebremst. Er wird in der kommenden Saison eine gute Rolle in unserer Verteidigung spielen und sich weiterentwickeln, passt zudem charakterlich hervorragend ins Team. Alex lässt keine Möglichkeit aus, an sich zu arbeiten und sich zu verbessern.“

