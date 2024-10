Zwei Top-Teams warten auf die Tigers

Bayreuth. (PM Tigers) Mit dem Rückenwind aus dem ersten Heimsieg der noch jungen Geschichte der onesto Tigers Bayreuth geht man ins kommende Wochenende, an...

Bayreuth. (PM Tigers) Mit dem Rückenwind aus dem ersten Heimsieg der noch jungen Geschichte der onesto Tigers Bayreuth geht man ins kommende Wochenende, an dem zwei hohe Hürden auf das Team warten.

Am Freitag um 20 Uhr gastiert man zunächst beim Tabellenzweiten, am Hühnerberg in Memmingen warten die Indians. Am Sonntag kommt es dann um 18 Uhr im heimischen Tigerkäfig zum Duell mit dem aktuellen Tabellenführer aus Deggendorf.

Kurz, Meisinger, Peleikis, Fabian, Lillich, Meier, Schaefer, Schubert – das Duell gegen Memmingen wird wie schon in der vergangenen Spielzeit eine kleine Reise in die Vergangenheit, standen doch alle genannten Spieler schon in Reihen der Tigers. Mit Maximilian Menner trat im Sommer aber auch ein Akteur den Weg in die Gegenrichtung an. Ganz neu stellte man sich bei den Indians im Tor auf: Mit Bastian Flott-Kucis und Louis Eisenhut holte man ein neues Goalie-Duo. In der Offensive drehte man ebenfalls an einigen Stellschrauben und holte mit Jayden Schubert, Brett Schaefer, Markus Lillich und besonders Tyler Spurgeon vom ESV Kaufbeuren jede Menge Qualität und Erfahrung in den Kader, die den ohnehin starken Angriff um Edgars Homjakovs und Matej Pekr noch einmal verstärken.

In 10 Spielen gelangen dem Team von Trainer Daniel Huhn 8 Siege – zuletzt gewann man mit 4:2 in Lindau, kassierte dann aber gegen Höchstadt eine überraschende 1:3-Heimniederlage. Statistisch können die Tigers in einem Punkt mit Memmingen mithalten: Im Powerplay liegt man mit 17,1% minimal vor den Indians (17,0%) – deutlich vorne liegen die Gastgeber beim Penalty-Killing mit 84,4 zu 73,3 Prozent.

Deggendorf thront nach 9 absolvierten Spielen und 8 Siegen an der Spitze der Oberliga Süd. Trotz Problemen mit einer defekten Eisanlage im Sommer ist der Start in die neue Spielzeit damit mehr als gelungen. Mit exakt 5 Toren pro Spiel bei nur 1,6 Gegentoren hat man sich nach der Auftaktniederlage gegen Bietigheim Sieg um Sieg erarbeitet und damit den Platz an der Sonne erobert.

Auch in Deggendorf findet man schnell einen Bezug zu den Tigers: David Stach (4 Tore + 12 Vorlagen) und Andreé Hult (7 + 6) stehen zwei bekannte Gesichter an der Spitze der internen Scorer-Wertung, ihnen folgt Curtis Leinweber (9 + 2), der seit einigen Wochen mit dem deutschen Pass ausgestattet ist. Mit Thomas Greilinger und den Brüdern Thomas und Timo Pielmeier fehlt es dem DSC auch nicht an großen Namen und jeder Menge Routine. Neben den beiden Ex-Tigers holte man im Sommer nur noch Stürmer Jaroslav Hafenrichter und Goalie Raphael Fössinger neu nach Niederbayern, sodass Coach Jiri Ehrenberger auf eine weitgehend eingespielt Mannschaft setzt.

Mit dem DSC wartet das beste Penalty-Killing der Liga (90,0%) auf die Tigers: Trotz 13,6 Strafminuten pro Spiel musste man erst 4 Gegentore in Unterzahl hinnehmen. In Sachen Powerplay steht man auch bei starken 24,1 Prozent.

Im Lager der Tigers verändert sich, was den Personalsektor angeht, für das kommende Wochenende nichts, sodass man weiterhin auf Vihavainen, Detig und Flade verzichten werden muss.

-kno-

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV