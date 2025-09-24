Zwei Top-Teams stehen auf dem Programm des EHC Königsbrunn

Königsbrunn. (PM EHC) Am Wochenende hat der EHC Königsbrunn zwei direkte Konkurrenten aus der Bayernliga auf dem Schirm.

Gegen die beiden ambitionierten Top-Teams aus Landsberg und Kempten gilt es nun, die richtige Zusammenstellung für die kommende Saison zu finden und Spielern die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren.

In der heimischen Pharmpur EISARENA geht es zunächst am Freitag ab 20 Uhr gegen die „Riverkings“ des HC Landsberg. Die Gäste blieben zu Beginn der letzten Saison hinter den Erwartungen zurück, in den Play-offs zeigten die Oberbayern aber ein anderes Gesicht. Nach dem Sweep gegen Klostersee folgte das Aus im Viertelfinale gegen den TSV Erding. Landsberg verlangte dem amtierenden bayerischen Meister aber alles ab und erzwang beim Stand von 3:3 Siegen ein entscheidendes viertes Spiel, das dann aber mit 1:3 verloren wurde. In dieser Saison will sich der Verein nun in der Spitzengruppe der Liga etablieren, Abgänge wurden mindestens gleichwertig ersetzt. Mit dem 28-jährigen Mika Reuter konnte der Verein einen Top-Scorer aus Königsbrunn zurückholen, nach zwei Spielzeiten bei den Brunnenstädtern zog es den Angreifer wieder in seine Heimatstadt zurück. Ebenfalls neu im Kader ist der 24-jährige Stürmer Linus Voit, der seit 2022 für ESC Kempten seine Schlittschuhe schnürte und vor dieser Zeit auch schon für Königsbrunn auflief. Am Montag gab der Verein noch bekannt, den Try-out-Spieler Tom Callaghan für die kommende Spielzeit verpflichtet zu haben. Der 26-jährige Kanadier konnte in den bisherigen Vorbereitungsspielen überzeugen und wird neben Victor Östling und Filip Bergsdorf die dritte Kontingentspielerstelle belegen.

Am Sonntag kommt es dann in Kempten zum Rückspiel gegen die „Sharks“ des ESC Kempten. Das Hinspiel am letzten Samstag verlor der EHC nur knapp mit 1:3, allerdings befinden sich beide Teams in unterschiedlichen Phasen der Vorbereitung. Trotzdem entwickelte sich eine unterhaltsame Partie, bei der es den Brunnenstädtern lediglich an Effizienz fehlte. Am Sonntag ab 18 Uhr werden beide Mannschaften erneut die Schläger kreuzen.

EHC-Coach Bobby Linke hat nun am Wochenende weiter Gelegenheit, Aufstellungen und Spielzüge zu testen, das Ergebnis ist dabei nur Nebensache: „Die Liga ist wieder deutlich stärker geworden, Jeder kann Jeden schlagen. Wir müssen die Vorbereitung nutzen, um uns zu verbessern, bisher hatten wir ja nur ein Testspiel. Da kann man natürlich nicht viel sagen, es war aber sehr ordentlich, was die Mannschaft da gezeigt hat. Wir müssen nun den nächsten Schritt nach vorne machen, wollen mehr an unserer defensiven Zone und unserem Forecheck arbeiten. Die Spieler können sich jetzt in neuen Formationen zeigen, der ein oder andere wird dann in einer vielleicht ungewohnten Rolle agieren. Jeder Akteur muss jetzt auch die Gelegenheit bekommen, sich zu zeigen. Bei unserer Kadergröße sollten wir drei sehr gute Reihen aufbieten können. Es gilt nun Woche für Woche hart zu arbeiten, um uns bis Saisonbeginn zu finden.“

Der EHC wird mit fast komplettem Kader antreten können. Allerdings werden weiterhin Moritz Weißenhorn und Tobias Baader fehlen. Dafür wird der Langzeitverletzte Dominic Erdt am Wochenende zu seinem ersten Einsatz kommen.

Für das Heimspiel am Freitag hat sich der EHC Königsbrunn eine schöne Aktion einfallen lassen: Alle Fans, die im EHC oder HCL-Trikot erscheinen, haben freien Eintritt.

