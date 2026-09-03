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Dresdner Eislöwen

Zwei Tests gegen Ligakonkurrenten: Eislöwen treffen auf Weißwasser und Kassel

3. September 20261 Mins read32
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Dane Fox von Dresdner Eislöwen - © Marco Leipold / City-Press
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Dresden. (PM Eislöwen) Für die Dresdner Eislöwen stehen am kommenden Wochenende zwei weitere Vorbereitungsspiele auf dem Programm.

Dabei trifft das Team von Cheftrainer Bo Šubr auf zwei direkte Ligakonkurrenten. Am Freitagabend geht es zum Derby zu den Lausitzer Füchsen, ehe am Sonntag die Kassel Huskies in der JOYNEXT Arena zu Gast sind.

Am Freitag, 4. September sind die Eislöwen bei den Lausitzer Füchsen gefordert. Das Derby beginnt um 19:30 Uhr. Aufgrund ihrer Saisoneröffnung öffnen die Füchse die Arena um 18:15 Uhr.
Nach den bisherigen Testspielen wartet damit der nächste wichtige Härtetest auf die Blau-Weißen. Mit Weißwasser trifft Dresden erstmals in der laufenden Vorbereitung auf einen Gegner, dem die Eislöwen auch in der kommenden DEL2-Saison gegenüberstehen werden.

Nur zwei Tage später folgt der nächste Vergleich mit einem Ligakonkurrenten. Am Sonntag, 6. September empfangen die Dresdner Eislöwen die Kassel Huskies in der JOYNEXT Arena. Spielbeginn ist um 17:00 Uhr, die Arena öffnet eine Stunde vor dem ersten Bully. Tickets für die Partie sind weiterhin erhältlich.

Auch die Eislöwen-App wird am Sonntag weiter auf Herz und Nieren geprüft. Im Rahmen der laufenden Testphase warten dabei erneut verschiedene Coupons auf die Besucher. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in die weitere Optimierung der App vor dem Start der Hauptrunde ein.

Personell müssen die Eislöwen weiterhin auf Connor Korte verzichten. Der Stürmer kuriert seine Oberkörperverletzung aus und steht am Wochenende nicht zur Verfügung. Ivan Komirist und Karl Gärtner werden unterdessen für den Kooperationspartner in Leipzig zum Einsatz kommen.

Bo Šubr, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Mit Weißwasser und Kassel warten am Wochenende zwei direkte Konkurrenten aus unserer Liga auf uns. Wir haben die Woche genutzt, um weiter an unserem Spiel und einigen strukturellen Dingen zu arbeiten. Unser Ziel bleibt, von Spiel zu Spiel besser zu werden und die Dinge, die wir zuletzt schon gut gemacht haben, noch konstanter über 60 Minuten umzusetzen.“

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